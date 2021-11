Elf Parteien wohnen in dem Mehrfamilienhaus. Stefan Müller hat sich vor knapp zwei Jahren eine der Wohnungen in dem 15 Jahre alten Haus gekauft. Jetzt wollen Müller und sieben weitere Miteigentümer in der hauseigenen Tiefgarage Ladepunkte für E-Autos installieren lassen. „Was zunächst einfach...