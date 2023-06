Auch an diesem letzten Tag kommt er wie immer in den Hochsicherheitsgerichtssaal am Münchner Gefängnis Stadelheim. Und wie immer sagt er nichts. Rupert Stadler, ehemals ein Top-Manager in der Autoindustrie, Vorstandschef bei Audi, Vorstandsmitglied beim VW-Mutterkonzern, weiß, dass ihn an diesem ...