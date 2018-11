Ursprung Die nächste Generation

Ortsmarke / Corinna

Es ist ein Familienunternehmen mit Tradition – Schön Sondermülltransporte in Eckartshausen. 1987 wagte Manfred Mayer den Schritt in die Selbstständigkeit und erwarb das Unternehmen Schön. Mit nur einem einzigen Fahrzeug startete er die erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Der damals 40-Jährige meisterte mit seiner Ehefrau Erika und den beiden Kindern Sylvia und Markus die schweren Anfänge. Heute können sie stolz auf das Geschaffene zurückblicken.

Mittlerweile haben Erika und Manfred Mayer die Firma an ihre Kinder übergeben. Aber auch im Ruhestand lässt sie der Betrieb nicht wirklich los. Daher besuchen sie ihre Kinder Sylvia Herrmann und Markus Mayer häufig bei der Arbeit. So ist es wohl einfach in einem Familienunternehmen – jeder, der selbst in einem solchen Unternehmen arbeitet, kann das sicher bestätigen.

Im Juli dieses Jahres veräußerte die Firma Schön den Recyclinghof sowie das Container-Geschäft in Kirchberg und zog wieder zurück an ihren Stammsitz nach Eckartshausen, in die Friedrich-­List-Straße. „Wir gehen wieder ,back to the roots’ – zurück zu den Ursprüngen“, sagt Sylvia Herrmann. „Wir wollen unsere Kernkompetenzen stärken und uns in der Rohr- und Kanalbranche weiter etablieren.“

Mit einem nunmehr 25-köpfigen Team und angegliedertem Architekturbüro werden neue Konzepte entwickelt. „Wenn die Leute umgangssprachlich vom ,Kanal-Schön’ sprechen, denken viele an Fäkalien und ans Grubenleeren. Die wenigsten wissen, wie hoch technisiert unsere Fahrzeuge sind und was für Spezialisten bei uns arbeiten. Das sind nicht einfach Fahrer – das sind Techniker und fast schon Ingenieure“, sagt Markus Mayer.

Die Firma Schön Sondermülltransporte reinigt Kanäle und Rohrleitungen, untersucht diese mit Spezialkameras, die auch kleinste Risse sichtbar machen und sogar in vertikale Abwasserleitungen „klettern“ können. „Das hat nicht viel mit Schmutz zu tun, schließlich werden die Leitungen vor der Befahrung gründlich und mit Hochdruck gereinigt“, sagen die Ilshofener. Und dank umweltfreundlicher Brauchwasserrückgewinnung ist hier ein wasserau­tarkes Arbeiten möglich.

Spezialkameras erstellen ein 3-D-Profil des Entwässerungssystems und dieses kann in gängigen CAD-Formaten dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Die Entwässerungsnetze werden auf Dichtigkeit geprüft und bei Bedarf auch entsprechend saniert.

Was viele nicht wissen: Die Firma Schön wartet auch Rückstauklappen, repariert diese oder tauscht sie aus. Auch Regenrohre werden auf Wunsch gereinigt. Zudem bietet das Unternehmen Schön Generalinspektionen von Ölabscheidern an – eben ein Fachbetrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Mit einem jungen und dynamischen Team können sich die Geschwister Sylvia Herrmann und Markus Mayer nun voll und ganz auf die Zukunft und Neuausrichtung des Familienunternehmens konzentrieren. Hier werden zukünftig nicht nur Kanalsanierungskonzepte von zertifizierten Kanalsanierungsberatern angeboten, sondern auch Löschwasserrückhaltesysteme und Brandschutzkonzepte werden von Fachplanern konzipiert.

Was für „Häuslebauer“ vielleicht auch ganz interessant ist: Die Prüfung von Entwässerungssystemen und Bodenplatten auf Dichtheit ist in vielen Baugebieten bereits Pflicht. Den Nachweis hierzu können sie auch von der Firma Schön erhalten.

„Auch vor dem Kauf eines bestehenden Gebäudes sollten die Entwässerungsleitungen geprüft werden, spätestens jedoch vor einer Sanierung. Sonst erlebt man oft nach Einzug sein blaues oder auch braunes Wunder. Wir bieten für Bauherren ein Gesamtpaket aus Begutachtung von Bestandsimmobilien und Bewertung der Bausubstanz sowie des Entwässerungssystems“, sagt Beate Mayer, Architektin und Baubiologin.