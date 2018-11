Arbeit Die besten Tipps für gutes Zeitmanagement

Next

Ulm. / Von Annika Schneider

Viele Menschen fühlen sich in ihrem Beruf getrieben und versuchen, sich ständig selbst zu optimieren. Sie arbeiten rastlos und suchen ihr Heil im Multitasking. Vor allem aber sitzen sie verbreiteten Irrtümern im Umgang mit Zeit auf. Die Bestseller-Autoren Lothar Seiwert und Cordula Nussbaum geben Tipps, wie man es besser machen kann.

1 Keine Zeit?! Es gibt so viele Aufgaben, so viel Arbeit – und die Zeit reicht nicht. Das Gefühl des Zeitdrucks verursacht Stress und stimmt Menschen pessimistisch. Lothar Seiwert rät: „Werden Sie Zeit-Optimist. Optimismus verändert unser Denken und Handeln. Tun Sie so, als ob Sie Zeit hätten. Untersuchungen belegen: Menschen, die glauben, dass sie Zeit haben, bewegen sich gelassener, gehen strategischer vor, wirken nach außen souveräner und erzielen im gleichen Zeitraum bessere Ergebnisse, als hektische Zeit-Pessimisten“, sagt Seiwert.

2 Schneller ist besser. „Rein objektiv lässt sich zusammenfassen, dass alles schneller geworden ist, komplexer und quantitativer“, sagt Seiwert. Er empfiehlt die Vorzüge eines „unaufgeregten Lebens“ zu entdecken. Sein Tipp: sich an ein ruhigeres Tempo gewöhnen. „Ist man beispielsweise zu spät dran, nicht hektisch werden, sondern die Ruhe bewahren.“

3 Viel hilft viel. Wer mit Überstunden seinen Berg an Arbeit abarbeiten will, verschleißt früher oder später. „Setzen Sie statt auf Quantität, lieber auf Qualität“, sagt Seiwert. Außerdem rät er, bewusst den Terminkalender auszudünnen und die Zeit, die davor verplant war, mit Menschen und Dingen zu verbringen, die einem persönlich wichtig sind. Kurz gefasst: Prioritäten setzen.

4 Internet & Co. sparen Zeit. Im digitalen Zeitalter sind viele rund um die Uhr erreichbar und überladen sich mit Informationen. Seiwerts Tipp: „technisch auszuschalten“, um sich über einen längeren Zeitraum auf wichtige Dinge konzentrieren zu können.

5 Multitasking hilft. „Jahrelang war Multitasking ein gefeiertes Phänomen. Das lässt stark nach. Deutsche, Skandinavier und Holländer sind monochronisch ausgerichtet. Das heißt, wir arbeiten Dinge nacheinander ab“, sagt Seiwert. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Menschen, die immer alles auf einmal erledigen, länger brauchen, unkonzentrierter sind und deutlich mehr Fehler machen. Also: Eins nach dem anderen.

6 In den Pausen arbeiten. „Pausen unbedingt machen. Niemand kann den ganzen Tag auf vollen Touren powern. Ohne Pausen gibt es auch keine Leistung“, sagt Seiwert.

7 Trödeln ist nur was für Faule. Ach, wie war das schön, als Kind herumzutrödeln, sich Zeit zu lassen und zu träumen. Erwachsene können von Kindern lernen. „Nichtstun ist nützlich, Muße ist wertvoll, ja vielleicht sogar lebensnotwendig. Wir alle sollten die Muße öfter zu uns einladen, unsere Zeit vertrödeln und den Augenblick ganz absichtslos genießen“, empfiehlt Seiwert.

Doch bei all den Tipps und Anregungen bleibt ein Problem bestehen: Wie schafft man es ständige Störungen am Arbeitsplatz bewusst auszuschalten? Cordula Nussbaum, Buchautorin und Expertin für Zeitmanagement, sagt: „Sensibilisieren Sie zunächst mal alle Kollegen und Vorgesetzten für dieses Thema, und zeigen Sie wie unproduktiv uns ständige Störungen machen.“

Sie regt an, im Team „Zeitinseln für störungsfreies Arbeiten“ einzuführen. Das heißt: Jeder im Team darf sich beispielsweise eine Stunde pro Woche ausklinken. Das Ziel: Unterbrechungsfrei arbeiten. „Nutzen Sie dazu andere Räumlichkeiten, kleine Denkzellen oder leerstehende Büros oder Konferenzräume. Wenn das nicht geht, dann vereinbaren Sie optische Zeichen wie einen Kopfhörer oder eine Ampel am Schreibtisch, um den Kollegen zu zeigen, dass Sie gerade nicht gestört werden dürfen“, erklärt Nussbaum. Ihre Empfehlungt: „Lassen Sie das Smartphone in der Tasche oder nutzen Sie Apps, wie Freedom oder Forest, um bestimmte Anwendungen für eine gewisse Zeit zu sperren.“

Sich nicht stören lassen

Auch Zeiträuber müssen erkannt und bekämpft werden. „Störungen sind einer der größten Zeitfresser geworden, dicht gefolgt von Erschöpfung. „Wir sind biologisch nicht dazu in der Lage, zwölf Stunden konzentriert zu arbeiten. Wer schlecht schläft kann nicht das Pensum fehlerfrei und in hoher Qualität wuppen, das wir gerne liefern würden“, betont die Expertin.

Nussbaum ist sich mit Seiwert einig: „Wenn du mehr schaffen willst, dann tue weniger. Im Sinne von: Sorge für Pausen, Erholzeiten und gutes Essen.“ Ansonsten seien Zeitfresser von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ein kreativer Chaot kann unglaublich viel Zeit verbrennen, sich um seine 1000 Projekte kümmern, während ein Systematiker in einem agilen Alltag ständig versucht seine Aufgaben und Tage genau zu planen – und vor lauter Planen nicht ins Tun kommt.

Nussbaums Rat: „Finden Sie heraus, welcher Gegenwind Sie vom Kurs, den Sie eigentlich einschlagen wollen, immer wieder wegbläst.“ Oft seien es Ängste, die uns in ein Verhalten treiben, das uns nicht gut tut. Und wenn man dann erkannt hat, was einen treibt, dann kann man es lösen. Also lieber mal tief durchatmen und Stück für Stück anfallende Arbeiten abarbeiten. Und natürlich den persönlichen Zeitdieben den Garaus machen.