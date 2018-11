Hengstenberg Schlechte Kohlernte und neue Essgewohnheiten setzen Herstellern zu

Esslingen / Barbara Wollny

Die Kohlernte war schlecht. Dem Hersteller und Marktführer setzen aber auch veränderte Essgewohnheiten zu.

„So etwas habe ich in meinen 25 Jahren in der Firma noch nicht erlebt. In anderen Jahren hätten wir solche Köpfe gar nicht akzeptiert.“ Auf dem Hof der Hengstenberg Produktion in Bad Friedrichshall bei Heilbronn mustert Betriebsleiter Andreas Gailing kritisch die Anhänger der Landwirte. Zwar türmen sich dort die Kohlköpfe, aber sie sind erkennbar mickrig. Statt bei fünf bis sieben liegt in dieser Saison das Durchschnittsgewicht bei nur zweieinhalb Kilo.

Der trockene Sommer zeigt Wirkung vor allem auf die Herbstgemüse. Während die Weinlese hervorragend war und auch die Getreide- und Obsternten zufriedenstellend ausfielen, fehlten bei Kartoffeln 17 Prozent, sagt Anette Hartmann vom Statistischen Landesamt. „Bei den Herbstgemüsen könnten die Einbußen noch stärker sein.“ Genaue Zahlen werden erst im Februar vorliegen.

Auf 650 Hektar wächst in Baden-Württemberg Weiß-, auf 200 Rotkohl – im Gegensatz zu Spargel mit 2480 oder Salaten mit 2300 Hektar.45 Vertragslandwirte in ganz Deutschland, die meisten aus einem 20 Kilometer Radius um die Werke in Friedrichshall und im hessischen Fritzlar, beliefern das 1876 gegründete Unternehmen mit Sitz in Esslingen. Rund 60.000 Tonnen Kohl karren sie an – in normalen Jahren. Der Mittelständler ist bis heute in Familienbesitz und stellt Sauergemüse, Essig und Feinkost her. Mit 500 Mitarbeitern wird ein Jahresumsatz von 140 Mio. € erzielt.

Gurken wachsen bis zu zwei Zentimeter am Tag

Der Betrieb ist vom Wetter abhängig. Wenn es heiß und feucht wird, können Gurken bis zu zwei Zentimeter pro Tag zulegen und müssen dann schnell ins Glas, bevor sie zu groß sind. Deshalb werden während der Ernte immer auch zusätzliche Arbeiter in der Produktion benötigt – die 140 Kopf zählende Friedrichshaller Stammbelegschaft wächst dann um 60 bis 140 Saisonkräfte.

„Statt 15.000 Tonnen werden wir in unserem Werk nur rund 8000 Tonnen Weißkraut verarbeiten. In Fritzlar sieht es auch nicht besser aus“, sagt Gailing. Während die Krautverarbeitung normalerweise bis in den Januar hinein läuft, ist dieses Jahr schon Ende November Schluss.

Neben den aktuellen Ernteausfällen kämpft Hengstenberg auch gegen eine kleiner werdende Lust am deutschen Nationalgericht, das den Deutschen im Ausland den Spitznamen „Krauts“ einbrachte. Seit Jahren ist der Krautverzehr rückläufig. Nur noch 2,6 Kilo Sauerkraut pro Haushalt wurden letztes Jahr gekauft, vorzugsweise von Älteren.

Kalorienarm und klimaschonend: Was Sauerkraut alles kann

Dabei ist „Sauerkraut ein kalorienarmes und regionales Lebensmittel und leistet so einen wichtigen und klimaschonenden Beitrag zu unserer Ernährung,“ sagt Jan Frank, Direktor am Institut für Ernährungswissenschaften der Uni Hohenheim. Sauerkraut enthalte lebenswichtige Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Vitamin C, Eisen und Kalium und eine Vielzahl an Milchsäurebakterien. „Es kann zur Vielfalt der in unserem Darm vorhandenen Bakterien beitragen und die Darmgesundheit fördern“, sagt der Ernährungsexperte.

Hengstenberg setzt deshalb auf mehr Internationalität – die Exportquote liegt derzeit bei 10 Prozent – und eine Produkt-Verjüngungsstrategie. Als Erweiterung der klassischen Mildessa-Linie wurden neue Barbecue-Krautsorten eingeführt, die Grill- und Burgerfans schmecken sollen. Saucen, Dips und Toppings für Fingerfood, Tapas oder Raclette erweitern das Portfolio.

„Wir wollen die Verjüngung der Marke Hengstenberg weiter vorantreiben“, sagt Andreas Reimer, Chef der Geschäftsführung. „Qualität, Kulinarik und Regionalität sind gelebte Unternehmenswerte. Das soll auch so bleiben.“

Preissteigerungen werden sich nicht vermeiden lassen. „Die Abgabepreise an den Handel mussten bereits erhöht werden“, sagt Sprecherin Andrea Thiemt. Auch beim Wettbewerber Kühne im Norden sieht es nicht besser aus. „Teils hohe Ausfallprognosen sprechen dafür, dass von einer europaweiten Knappheit ausgegangen werden muss“, sagt Swantje Niphut von der Hamburger Kühne KG. Ob das auch der Endverbraucher spüren wird, ist offen. „Momentan sind die Preise stabil“, erklärt Kristina Schütz von der Rewe-Gruppe.

