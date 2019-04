Familienunternehmen entwickeln sich wesentlich dynamischer als Konzerne, deren Kapital breit an der Börse gestreut ist. Das beweisen zumindest die 500 größten Familienunternehmen: Sie wachsen deutlich schneller und schaffen im Inland erheblich mehr neue Arbeitsplätze. Von 2007 bis 2016 steigerten sie die Zahl ihrer Beschäftigten in Deutschland um 23 Prozent auf 2,54 Millionen, die Dax-­Konzerne dagegen nur um 4 Prozent auf 1,55 Millionen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine noch unveröffentlichte Studie des Leibnitz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und des Instituts für Mittelstandsforschung (IFM) der Uni Mannheim, die der SÜDWEST PRESSE vorliegt. Sie erstellen sie seit 2007 alle zwei Jahre im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen, die von über 500 Firmen getragen wird.

„Familienunternehmen sind in schwierigen Zeiten der Stabilitätsanker der deutschen Volkswirtschaft“, streicht Stiftungs­-Chef Brun-Hagen Hennerkes heraus. Diese einzigartige Unternehmenslandschaft müsse bewahrt werden.

Laut Definition der Studie ist ein Familienunternehmen eine Firma, die von einer überschaubaren Zahl von Personen kontrolliert wird. Das größte in Deutschland ist gemessen am Umsatz die Schwarz-­Gruppe, zu der die Lidl-Discounter und die Kaufland-Verbrauchermärkte gehören, gefolgt vom Elektrokonzern Robert Bosch und der Aldi-Gruppe.

Die 500 größten Familienunternehmen setzten 2016 weltweit 1106 Mrd. € um und hatten 5,06 Mio. Beschäftigte, davon rund die Hälfte im Inland. Seit 2007 steigerten sie ihren Umsatz jährlich um 3,7 Prozent und damit stärker als die Dax-Konzerne, die nur 3 Prozent erreichten. Weil Beiersdorf (Nivea), Henkel (Waschmittel) und Merck (Pharma) von Familien dominiert werden, sind sie in der Studie als Familienunternehmen aufgeführt und nicht bei den Dax-Konzernen.

Die Wirtschaftskrise 2008/09 bekamen beide Firmengruppen zu spüren. Die Familienunternehmen erholten sich allerdings sowohl bei der Beschäftigung als auch beim Umsatz deutlich schneller als die Dax-Konzerne. Die positive Entwicklung der Familienunternehmen im Inland spiegelt sich auch im Anteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wieder: Er stieg von 2007 bis 2016 von 7,6 auf 8,1 Prozent, die Dax-Konzerne fielen von 5,5 auf 4,9 Prozent zurück.

Zumindest der Blick auf das Eigenkapital zeigt, dass die großen Familienunternehmen gut für die Zukunft gerüstet sind: Es macht bei ihnen 42 Prozent der Bilanzsumme aus. Das sind etwa 10 Prozentpunkte mehr als im Schnitt aller größeren Firmen. Besonders dick ist die Eigenkapitaldecke in der Industrie, wo sie fast die 50-Prozent-Marke erreicht.

Gemessen an der Wirtschaftskraft sind in Baden-Württemberg besonders viele Top-500-Familienunternehmen finden. Es folgen Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Bayern liegt erst an siebter Stelle. In Ostdeutschland herrscht dagegen weitgehend Fehlanzeige.

Dort dominieren die kleineren Familienunternehmen. Sie spielen hier eine noch größere Rolle als im Westen, zeigt die Analyse von ZEW und IFM. Am größten ist ihr Anteil in Thüringen. Im Osten wurden die meisten Unternehmen erst nach 1990 gegründet. „Sie hatten weitgehend noch nicht die Zeit, zu veritabelen Großunternehmen zu wachsen“, stellen die Wissenschaftler fest.

Bundesweit werden 90 Prozent aller 3,3 Mio. Unternehmen von Familien kontrolliert. Zwei Zahlen zeigen, dass sie im Schnitt eher klein sind: Auf sie entfallen 45 Prozent zes Gesamtumsatzes der Wirtschaft und 54 Prozent der Beschäftigung.

In der europäischen Industriepolitik müssten die deutschen Familienunternehmen mehr berücksichtigt werden, fordert Stiftungs-Chef Hennerkes. „Sie verlangen keine Suventionen und wünschen keine Bevorzugung, sie benötigen aber faire Wettbwerbsbedingungen.“ Handlungsbedarf sieht er insbesondere bei den Steuern und den Energiekosten.