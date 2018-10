Kommentar Thomas Veitinger zu Daimlers schlechtem Quartal Dennoch gute Aussichten

Ulm / Thomas Veitinger

Wer sich nicht täglich an der Börse tummelt, traut manchmal seinen Augen nicht. Da bricht eine Hiobsbotschaft über ein Unternehmen herein. Und was macht die Aktie? Sie steigt! Der Grund ist einfach: Anleger schauen nach vorne. Steht das Unternehmen gut da, könnten seine Anteile an Wert gewinnen.

So ist es derzeit bei Daimler. Ja, es stimmt, der Autobauer hat in diesem Jahr zwei Mal seine Prognose kassiert. Der Ertrag im dritten Quartal und das zu erwartende Jahresergebnis sind bitter. Daran hat Daimler auch eine Mitschuld. Massive Rückrufe wegen des Vorwurfs manipulierter Abgasreinigung kosten Geld. Lieferengpässe wegen zu später Genehmigung der Modelle nach dem Abgas-Standard WLTP auch. Dazu kommen Preisnachlässe durch die Auswirkungen des Handelsstreits zwischen USA und China.

Aber nach vorne gerichtet spricht einiges dafür, dass Daimler seine Erfolgsgeschichte fortschreiben kann. Zwar trübt sich die Konjunktur ein, aber der Fahrzeughersteller verkauft weltweit. Er bietet – endlich – attraktive Elektro-Modelle. Eine neue Struktur dürfte den Konzern schneller machen, damit die neue Mobilität geschultert wird. Und, man muss es so hart sagen, Dieter Zetsche und Bodo Uebber machen Platz für Jüngere, die vielleicht agiler sind. Übrigens: Die Daimler-Aktie stieg am Donnerstag.