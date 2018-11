Personal DB Schenker Standort hat neuen Chef

Crailsheim / pm

Führungswechsel in der Geschäftsstelle der Schenker Deutschland AG in Crailsheim: Seit fünf Monaten ist Matthias Huber für den Standort verantwortlich. Sein Vorgänger, Peter Derksen, hat innerhalb des Unternehmens nach Osnabrück gewechselt.

Matthias Huber arbeitet seit 14 Jahren bei DB Schenker, zuletzt als Abteilungsleiter für Logistik und Automotive Logistik in München. Er hat Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen gelernt und anschließend Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Logistik studiert. Seit dem 1. Juli dieses Jahres obliegt ihm in Crailsheim die Verantwortung für 187 Mitarbeiter, darunter 15 Auszubildende in vier Berufsgruppen.

Teil eines Netzwerks

Der Crailsheimer Standort wurde 2006 in das nationale und weltweite Netzwerk von DB Schenker integriert. Zu den Services gehören individuelle Logistiklösungen für verschiedenste Anforderungen sowie klassische Transport- und Speditionsdienstleistungen. Die Geschäftsstelle für nationale und internationale Landverkehre ist Teil eines dichten Landtransportnetzes. Durch Linienverkehre mit fest getakteten Fahrzeiten können Kunden ihre Transporte präzise planen. Der Crailsheimer Standort bietet seinen Kunden auf einem Gelände von 43 400 Quadratmetern rund 20 000 Quadratmeter Logistikfläche sowie eine Umschlagsfläche (Cross Dock) von 5000 Quadratmetern.

Die am Standort Crailsheim angestellten Fahrer bewegen mit 60 firmeneigenen Lkw pro Tag etwa 600 Tonnen Stückgut im Nahverkehr. Darüber hinaus werden täglich etwa 800 Tonnen Teil- und Komplettladungen innerhalb von Deutschland und Europa disponiert.