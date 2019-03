In immer mehr Innenstädten schließen Läden, Kaufhäuser und sogar Shopping-Center. Nicht nur ländliche Regionen sind betroffen.

Vor wenigen Jahren galt die Berliner Friedrichstraße als exklusive Adresse: Es gab nicht nur das französische Kaufhaus Galeries Lafayette, sondern mit dem Quartier 206 auch einen deutschen Versuch, wie etwa bei Harrods in London die Nobelmarken dieser Welt unter einem Dach zu verkaufen. Der Versuch ist gescheitert.

In Berlin gibt es nur noch eine Nobelmeile, den Kurfürstendamm. Die Friedrichstraße verödet zur Büro- und Touristenmeile. Nicht nur das große Haus Nummer 206 steht leer, auch in der 205 sucht man für viele tausend Quadratmeter neue Mieter. Ideen gibt es reichlich: Co-Working Spaces, Niederlassungen für Spezialmedizin oder gar Pop-Up-Stores. Der Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) will aus der Straße eine autofreie Zone machen, damit „Platz zum Flanieren, für Bäume und für Straßencafés entsteht“. Bisher ist nichts entschieden.

Nach AWG, K&L und Gerry Weber Warum gehen gerade so viele Modehäuser pleite? AWG, K&L, Gerry Weber - all diese Modegeschäfte haben dieses Jahr Insolvenz angemeldet. Ist daran wirklich nur der Online-Handel schuld? Wir haben nachgefragt.

Leerstand in den Innenstädten

Wieviele Gewerbegebäude bundesweit derzeit nicht genutzt werden, ist laut Statistischem Bundesamt nicht zentral erfasst. Der Handelsverband Deutschland (HDE) geht davon aus, dass zehn Prozent der Gewerbeimmobilien leerstehen. Als Gründe gelten nicht nur der Online-Handel, sondern auch Abwanderung und der demographische Wandel.

Die wirtschaftlich starken Regionen Baden-Württembergs kennen Leerstand in Innenstädten ebenfalls. „Es ist, wie es viele empfinden: Die Traditionsgeschäfte verschwinden aus den Innenstädten“, bestätigt Hilmar Pfister, Pressesprecher beim Handelsverband Baden-Württemberg. Betroffen seien vor allem die größeren Städte wie Stuttgart, wo in letzter Zeit viele Händler aufgegeben hätten. „Die gestiegenen Mieten und die Konkurrenz durch den Online-Handel machen ihnen zunehmend zu schaffen“, sagt Pfister. Ein Druck, dem seiner Einschätzung nach große Filialisten besser standhalten.

In kleineren Stäten wie zum Beispiel Mühlacker könnten sich alteingesessene Geschäfte besser halten. „Da ist einfach noch die Verbundenheit da“, sagt Pfister. Händler und Kunden kennen sich persönlich. Dafür dauere es in den kleineren Städten umso länger, bis ein Leerstand wieder vermietet ist. Selbst in 1A-Lagen gehen zwei bis drei Monate ins Land. In Stuttgart seien die Top-Lagen schnell wieder vermietet. „Aber schon in den 1B- oder 1C-Lagen kann es länger dauern.“

Kahlschlag im Osten

Ist die Entwicklung schon für den wohlhabenden Südwesten ein Problem, schlägt sie im Osten noch stärker ein. Im brandenburgischen Frankfurt/Oder ist die Lage fast aussichtslos. Seit Jahren verzeichnet die Grenzstadt zu Polen sinkende Gewerbeanmeldungen, Läden geben auf. „Wir sind aktuell dabei, den Einzelhandel in der Innenstadt zu halten“, sagt Uta Häusler, Referentin für Handel bei der IHK Ostbrandenburg. Von den 387 für Einzelhandelsbetriebe zur Verfügung stehenden Geschäften stehen derzeit schätzungsweise 180 leer. Man arbeite „einzelfallbezogen“ und wolle die zentrale Karl-Marx-Straße wiederbeleben. Der strukturschwachen Uckermark machen vor allem Probleme wie hohe Arbeitslosigkeit, alternde Bevölkerung und eine seit drei Jahrzehnten andauernde Abwanderung zu schaffen.

Neue Shopping-Modelle

Einen weiteren Grund für die Umwälzungen im Handel sieht Pfister im veränderten Einkaufsverhalten. „Der Kunde ist bequemer geworden. Es ist schwerer, ihn zu überzeugen, in die Innenstadt zu gehen.“ Schwer tut sich der Handel vor allem mit der jüngeren Kundschaft. „Die heute 20-Jährigen sind sehr viel unberechenbarer geworden, da gibt es kaum noch Muster, auf die man sich einstellen kann.“

In Berlin probieren Amazon und Zalando, zwei der Online-Händler, bei denen Junge kaufen, neue Shopping-Modelle aus. Vor allem die Idee des Pop-up-Stores wird probiert. Zeitlich begrenzt wird ein Laden in der dazu passenden Lage eröffnet. Zum Start der Amazon-Prime-Serie „Deutschland86“ eröffnete Amazon im vergangenen Herbst in Berlin am Hackeschen Markt für drei Tage einen Laden, in dem nicht nur Produkte der 1980er Jahre gekauft werden konnten, sondern laut Amazon „eine Erlebniswelt aus Musik und Film, Technik und Alltag, Mode und Spiel mit zum Angebot gehörte“.

Das könnte dich auch interessieren: