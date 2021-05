Noch in diesem Jahr will der Stuttgarter Lastwagen-Hersteller Daimler Truck zu dem auch das Busgeschäft zählt als unabhängiges Unternehmen an die Börse. Um dann im Wettbewerb zu bestehen und Aktionäre zufrieden zu stellen, hat sich das Unternehmen ehrgeizige Ziele gesetzt: Um bis 2025 die Ausga...