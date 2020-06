Durch die großen Fenster der Lobby kann man den Bodensee schimmern sehen. Wäre das Wetter klarer, würde der Blick bis weit in die Alpen reichen. Hier, in der Fastenklinik Buchinger Wilhelmi in Überlingen, bezahlen die Besucher viel Geld dafür, dass sie sehr wenig zu essen bekommen. Im Frühjahr...