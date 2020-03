Viele Einzelhandelsgeschäfte in den Innenstädten müssen angesichts der Corona-­Krise vorläufig dichtmachen. Der Handelsverband spricht von „katastrophalen Auswirkungen“ der verordneten Schließungen. Der Umsatz bricht komplett weg, die Kosten für Personal, Mieten und Rechnungen fallen aber weiterhin an. Anders sieht es für den Lebensmittelhandel aus. Dort werden nun teilweise die Sonntagsöffnungszeiten gelockert, um Kundenschlangen an den Kassen zu vermeiden und den Ansturm meistern zu können.

Schon in den vergangenen Wochen zeigten sich diese Unterschiede: Einerseits hamstern die Deutschen Lebensmittel und Hygieneartikel, andererseits sparen sie bei Kleidung oder Möbeln. Den Handel betreffen und treffen die Reaktionen der Verbraucher auf die Ausbreitung des Coronavirus auf ganz verschiedene Art und Weise. „Der Lebensmittelhandel ist der Gewinner. Alle Lustkäufe im stationären Handel hingegen gehen schon seit einer Weile zurück“, fasst Konsumpsychologe Hans-Georg Häusel die Situation zusammen.

Lebensmittelhandel sucht Mitarbeiter

Wobei die Lage auch für den Lebensmittelhandel herausfordernd ist. Waren wie Nudeln, Mehl, Reis, Mineralwasser, Konserven und Toilettenpapier sind sehr gefragt. Es gilt, sie ständig in die Regale zu bringen. Das verursacht Mehrarbeit in teils für die Unternehmen teuren Sonderschichten. Manche Supermarktketten suchen bereits händeringend nach mehr Personal. „Momentan herrscht in den Betrieben des Lebensmittelhandels sowie deren Vorstufen Hochbetrieb“, erklärt Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg.

Die Hamsterkäufe wurden vor allem durch Bilder aus leergefegten italienischen Supermärkten ausgelöst, sagt Konsumpsychologe Häusel. „Hintergrund sind Angst und Panik“, sagt er. Die Angst zu verhungern werde übertrieben, wenn man das Gefühl habe, der andere empfinde ähnlich. „Die Angst ist irrational, es wird niemand verhungern, trotzdem ist sie da“, sagt Häusel.

Wettbewerb mit anderen Kunden

Ein großes Problem beim Hamstern sei, dass man nicht richtig darüber nachdenke, was man braucht. Man nehme alles, um auf der sicheren Seite zu sein. Sobald ein Kunde dann sieht, was andere Kunden in ihren Einkaufswagen packen, kommen Wettbewerb und Konkurrenz dazu. „Das schaukelt sich dann hoch.“ Warum Toilettenpapier so stark nachgefragt wird, kann sich der Experte nicht wirklich erklären. „Offensichtlich hat man gelesen, Klopapier wird knapp. Alleine das macht Klopapier wertvoll und die Gier danach nimmt dramatisch zu. Vielleicht liegt das große Interesse auch daran, dass man Klopapier in anderen Einkaufswägen besonders gut sieht“, vermutet der Experte.

Andere Bereiche des Handels verzeichnen schon seit Wochen einen deutlichen Rückgang an Kundeninteresse. „Minus auf Minus – so könnte die Überschrift für die vergangenen Woche im stationären Modehandel lauten“, schreibt die Redaktion der Fachzeitschrift „Textilwirtschaft“. „Corona lähmt alles“ meldet ein Händler der Zeitschrift, ein anderer spricht von einem Rückgang der Kundenfrequenz von 30 Prozent. „Textilwirtschaft“ meldet für die elfte Woche einen Umsatzrückgang von 24 Prozent. Und nun sind die Läden komplett dicht. „Derzeit ist unser Gehirn für Angstkauf und nicht für Lustkauf motiviert“, sagt Häusel.

Gehirn für Angstkauf motiviert

Außerdem meiden viele Kunden schon seit einigen Tagen Menschenansammlungen. Damit nahm der Umsatz noch weiter ab.Häusel vergleicht die Situation mit dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986. Damals habe es auch Hamsterkäufe im Lebensmittelhandel und Umsatzeinbrüche in anderen Branchen gegeben. „Es war nicht ganz so dramatisch, weil ein Virus, der schon den Nachbarn erwischt hat, konkreter ist als irgendwelche radioaktiven Partikel.“

Konsumpsychologe Häusel geht davon aus, dass der Konsum in ein paar Wochen oder Monaten, wenn die Hauptwelle des Virus vorbei ist, wieder zunehmen wird. „Aber es wird nicht mehr aufgeholt, was beispielsweise im Textilhandel nicht verkauft wurde. Die Umsatzdelle bleibt, es wird keinen Kompensationskauf geben.“

Sabine Hagmann fordert deshalb sofortige umfassende Staatshilfe, die den wegfallenden Umsatz kompensiert. Denn sonst könnten vor allem kleine und mittelständische Händler eine tage- oder wochenlange Schließung nicht überstehen.

Der Kreditversicherer Euler Hermes geht davon aus, dass allein im Modebereich jede Woche Umsätze von rund 890 Mio. € in Gefahr sind. Laut Handelsverband Deutschland verliert der Handel jedem Tag Schließung 1,15 Mrd. € Umsatz, wenn man unter anderem Möbel und Unterhaltungselektronik hinzurechnet.