Bislang sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Stromverbrauch und die Stromversorgung in Deutschland gering. Am tagesaktuellen Verbrauch seien bisher noch keine Rückgänge im Vergleich zu den Jahren 2017 bis 2019 erkennbar, bestätigt der Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Derzeit liege der Stromverbrauch zwar geringfügig niedriger als zu den vergleichbaren Tagen 2017 und 2019, bewege sich aber in den üblichen Schwankungsbreiten. Der höhere Stromverbrauch 2018 zum selben Zeitpunkt war vor allem witterungsbedingt.

Aber das wird sich ändern. Denn erst jetzt legen viele große Unternehmen ihre Produktion still. Der BDEW drückt das vorsichtig aus: „Es kann allerdings vermutet werden, dass in den nächsten Tagen erste Auswirkungen auf den Gesamtstromverbrauch erkennbar werden“, erklärt eine Sprecherin.

Gesteigerte Verantwortung

Dass der Strom weiter fließt, steht derzeit außer Frage. Unternehmen, die Teil der „kritischen Infrastruktur“ sind, also für die Versorgung der Bevölkerung wichtig, haben eine besondere Verantwortung. Energieversorger gehören dazu und nehmen deshalb das Thema Krisenprävention grundsätzlich sehr ernst.

„Die Energiebranche weiß um ihre Verantwortung als Versorger“, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW. So hat die ENBW, das drittgrößte Energieunternehmen in Deutschland, bereits Anfang Februar eine Task Force mit Vertretern aus verschiedenen Unternehmensbereichen eingerichtet. Diese tauscht sich mehrfach täglich zur Lage aus, steht in Kontakt mit den Behörden und kann kurzfristig der Situation angemessene Maßnahmen einleiten, wie ein Pressesprecher erklärt. Die E.Dis AG, die unter anderem Brandenburg mit Strom versorgt, hat ebenfalls eine „zentrale Krisenorganisation eingerichtet, die sich ausschließlich um die Koordination aller mit der Pandemie in Zusammenhang stehenden Themen befasst“, sagt der Pressesprecher. Ziel sei der sichere Betrieb der Infrastruktur bei gleichzeitiger Minimierung der Infektionsrisiken für die Mitarbeiter und die Gesellschaft allgemein.

Versorger stellen Notfallpläne auf

Für betriebsnotwendige Tätigkeiten gebe es eigene Notfallpläne, um die Versorgung der Kunden auch in Krisensituationen jederzeit sicher und zuverlässig gewährleisten zu können. So kann betriebsnotwendiges Personal direkt an den relevanten Standorten wie der Netzleitstelle untergebracht werden. „Für eine solche Maßnahme besteht aber bislang noch keine Notwendigkeit.“

Vattenfall, dessen Tochter Stromnetz Berlin die Hauptstadt versorgt, gibt bekannt, dass auch in dieser sehr angespannten Situation der Betrieb des Stromnetzes und die Stromversorgung sichergestellt sei. Um immer Personal an den wichtigen Stellen zur Verfügung zu haben, wird im Homeoffice gearbeitet, es gibt Pläne für den Umgang mit stark eingeschränkter Verfügbarkeit von Personal. „Die Maßnahmen reichen dabei von der Abschirmung kritischer Arbeitsbereiche bis hin zu einer vollständigen Umstrukturierung von Schichtarbeitsmodellen“, sagt die Sprecherin.

Derzeit kein Risiko

Auch TransnetBW, ein Übertragungsnetzbetreiber, ergreift bereits seit zwei Wochen Vorsorgemaßnahmen, um die Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen und zugleich den Geschäfts- und Systembetrieb aufrecht zu erhalten. „Täglich überprüfen wir die eingeleiteten Maßnahmen und passen sie bei Bedarf an die aktuelle Lage an“, sagt eine Sprecherin. „Als Unternehmen tragen wir eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen.“

Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es allerdings keine Anhaltspunkte dafür, dass es durch die Pandemie zu Störungen in der Energieversorgung kommt, erklärt ENBW. Das betont auch Kerstin Andreae: „Derzeit sehen die Unternehmen kein Risiko für die Versorgungssicherheit. Sie führen regelmäßig Risikobewertungen durch, da sich die Lage national und international als sehr dynamisch abzeichnet.“ Die Situation müsse immer wieder neu bewertet werden. „Die Branche hat im Rahmen ihres Krisen- und Notfallmanagements Prozesse aufgesetzt, die regelmäßig getestet, geprüft und evaluiert werden und die auch im Fall einer Pandemie greifen können.“