Daimler geht in seiner Lastwagen- und Bussparte von einer Erholung im zweiten Halbjahr 2021 aus. Dann dürfte sich der Absatz, Umsatz und Rendite erhöhen, sagte der Vorstandschef der Daimler Truck AG, Martin Daum. Daimler will die Truck AG bis zum Ende des Jahres an die Börse bringen und dadurch ...