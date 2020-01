Auch im zehnten Jahr in Folge war die deutsche Wirtschaft 2019 auf Wachstumskurs. Sie verlor aber deutlich an Schwung: Mit 0,6 Prozent fiel die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) so gering aus wie seit langem nicht mehr. Immerhin machte das Statistische Bundesamt im vierten Quartal Anzeichen f...