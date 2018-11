Berthold Leibinger Bewegender Abschied von Berthold Leibinger

Stuttgart / bettina Wieselmann

Gestern wäre der gebürtige Stuttgarter Berthold Leibinger 88 Jahre geworden. Daher fand in Stuttgarts Hauptkirche, „seiner“ Stiftskirche, die Trauerfeier mit 500 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur für den am 16. Oktober nach schwerer Krankheit verstorbenen Vorzeige-Unternehmer statt.

„Er hätte diesen Tag sehr genossen“, war sich Tochter Nicola Leibinger-Kammüller sicher, die seit 13 Jahren an der Spitze des Werkzeugmaschinenbauers Trumpf steht, dem Ditzinger Familienunternehmen von Weltgeltung. „Ein Bad in der ihm wohlgesonnen Menge, das wäre ganz nach seinem Geschmack gewesen.“ Zumal das letzte Mal für den großen Förderer der Internationalen Bachakademie die Gaechinger Cantorey Bach-Kantaten erklingen ließ.

Nicht nur Nicola Leibinger-Kammüller, selbst Germanistin und Japanologin, zeichnete ein sehr persönliches Bild des „Universalisten alten Schlages“. Ganz selbstverständlich habe sich der Ingenieur, der noch mit 84 promovierte, für eine technische Erfindung begeistern können, um „im nächsten Augenblick über einen Vers Hölderlins oder Erich Kästners in Verzückung zu geraten“. Die Klammer zwischen der Technik und den Künsten, denen der Vater so zugetan war, bestand, wie es die Tochter formulierte, „im Anspruch, dem Wohle der Menschen zu dienen“.

Auch der Freund der Familie, der frühere Prälat Martin Klumpp, griff diesen Aspekt in seiner Predigt auf. Der Verstorbene habe eine „Gemeinwohlpflicht der Privilegierten“ postuliert und gelebt. Der „gute Kaufmann“ und „begeisterte Unternehmer“ habe sich am wirtschaftlichen Erfolg erfreut – und andere daran beteiligt. Klumpp zitierte Leibinger mit dem Satz: „Man kann sich ein Schloss in Tirol kaufen oder ein Hospiz für Sterbende einrichten.“ Das Opfer der Trauerfeier kam dem Hospiz Stuttgart zugute.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Leibinger als „Glücksfall für Baden-Württemberg und Wächter und Hüter des Mittelstands“ bezeichnete, erinnerte an den zunächst holprigen Beginn der später „sehr vertrauensvollen Beziehung“. Als er beim ersten Treffen ganz kurz nach der Wahl 2011 fragte, wie es gehe, habe Leibinger dem Grünen geantwortet, persönlich gut, wirtschaftlich gut, politisch schlecht. „Das politische Unheil steht vor Ihnen“, habe er daraufhin gesagt und die knappe Antwort „ja“ bekommen.

Inbegriff für Innovation

Später sei Leibinger auch ihm ein sehr wichtiger Ratgeber geworden. „Das Land war ihm wichtig und er war wichtig für das Land“, sagte Kretschmann. Mit Neugier, Erfindergeist, Weitsicht und Weltoffenheit gepaart mit großem Verantwortungsbewusstsein habe „eine der „herausragendsten Unternehmerpersönlichkeiten“ des Landes „aus einem Fabrikle ein Weltunternehmen“ gemacht. Leibinger sei zum „Inbegriff für die Innovationsfähigkeit“ geworden und habe gleichzeitig die Werte der sozialen Marktwirtschaft verkörpert. „Ihm ging es nicht um das nächste Quartal, sondern um die nächste Generation.“