Auto Beim Diesel setzen viele auf Verbraucherschützer

Berlin / Dieter Keller

„Mehr als zufrieden“ ist der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV), Klaus Müller, mit der Resonanz auf seine Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen: 148 000 Besitzer von Diesel-Pkw haben sich bisher dem Verfahren angeschlossen, um relativ risikolos und kostensparend Schadenersatz zu bekommen. Das ist ein Mehrfaches dessen, was Müller erwartet hatte. Sie können so zudem verhindern, dass ihre Ansprüche verjähren. Allerdings gibt es keine Erfolgsgarantie.

Der VZBV ist der erste Verband, der das am 1. November neu eingeführte Verfahren nutzt. Er reichte gleich um Mitternacht die Musterfeststellungsklage beim Bundesamt für Justiz in Bonn ein. Dabei kooperiert er mit dem ADAC, der auf eine eigene Klage verzichtete. Der Autoclub kümmert sich unter anderem um technische Fragen.

Um das Verfahren starten zu können, mussten sich nur mindestens 50 Betroffene ins Klageregister eintragen. Es geht ausschließlich um Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat und Skoda mit einem Vierzylinder-Dieselmotor des Typs EA 189 mit 1,2, 1,6 oder 2 Litern Hubraum. Andere Motoren oder Hersteller sind nicht eingeschlossen.

In dem Verfahren wird noch nicht über die Schadenersatzansprüche der einzelnen Autobesitzer entschieden, sondern allgemein über die Frage, ob der Hersteller unrechtmäßig gehandelt hat, indem er eine illegale Abschalteinrichtung eingebaut hat. Darüber muss das Landgericht in Braunschweig und möglicherweise in zweiter Instanz der Bundesgerichtshof urteilen. Die Kosten dieser Verfahren trägt allein der VZBV. Im Erfolgsfall müssen die einzelnen Autobesitzer eine eigene Klage einreichen, um die konkrete Höhe des Schadenersatzes geltend zu machen. Die zentralen Rechts-und Tatsachenfragen werden dann aber nicht mehr geprüft. Auf das Urteil der ersten Stufe können sich nur diejenigen berufen, die sich vor dem Start der mündlichen Verhandlung ins Klageregister eingetragen haben. Das geht sowohl im Internet als auch schriftlich.

Der VZBV hofft, dass es VW bei einem Erfolg in der ersten Stufe schon wegen des guten Rufes nicht auf zehntausende Einzelklagen ankommen lässt, sondern freiwillig zahlt. Allerdings gibt es keine Erfolgsgarantie: Entscheiden die Gerichte im Musterverfahren gegen die Autobesitzer, sind diese daran gebunden. Sie können nicht wegen des gleichen Vorwurfs noch vor ein anderes Gericht ziehen.

Der VZBV wird derzeit mit Vorschlägen für weitere Musterfeststellungsklagen überflutet. Er hat aber noch nicht entschieden, was er als nächstes anpacken will.