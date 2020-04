Marode, teuer, abrisswürdig: Um die Bahnbrücken in Deutschland steht es schlecht. Den Angaben des Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Enak Ferlemann, zufolge sind 1004 Bahnbrücken nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren und können nur noch neu gebaut werden. Das geht aus einer Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag hervor. Bahnchef Richard Lutz verwies in einer telefonischen Pressekonferenz am Montag darauf, dass die Bahn in den Finanzierungsvereinbarungen mit dem Bund einen Schwerpunkt auf die Brückensanierung gelegt habe.

Wenig investiert

Die Infrastruktur der Bahn ist marode, weil jahrelang zu wenig investiert wurde, sagen Bahnexperten. Mehr als die Hälfte der über 25 700 Brücken wurde vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gebaut, 45 Prozent sind gar älter als 100 Jahre. Für den FDP-Obmann für Verkehr, Torsten Herbst, sind dies bedenkliche Zustände. „Eine zügige Sanierung der Eisenbahnbrücken ist dringend geboten“, forderte Herbst. Die Bahn betonte, dass diese Brücken sicher für die Nutzung seien, sonst würde kein Betrieb zugelassen.

Schlechteste und beste Brücken

Die meisten maroden Brücken gibt es in Nordrhein-Westfalen (257). Es folgen Baden-Württemberg mit 114 und Bayern mit 113. Die drei Länder haben aber auch die meisten Brücken im Bestzustand. Der Staatskonzern hatte von 2015 bis 2019 gut 900 Brücken für 3 Mrd. € erneuert. Bis 2029 sollen 2000 weitere vollständig oder teilweise erneuert werden.

800 Baustellen

Auch in Corona-Zeiten wolle das Staatsunternehmen seine Bauaktivitäten nicht minimieren. „Wir möchten so viel bauen wie möglich“, sagte Bahnchef Lutz. Derzeit gibt es 800 Baustellen im Netz, an denen täglich gewerkelt wird. Dass es aufgrund der Krise zu höheren Kosten und verzögerten Terminen bei Bauprojekten wie Stuttgart 21 kommen könnte, sieht Lutz nicht. Vielmehr betonte er: „Wir halten die Dinge am Laufen.“

Nur 10 Prozent Fahrgäste

Das gilt größtenteils auch für den Fahrplan der Bahn. Zwar fahren im Fernverkehr im Vergleich zur Norm nur 10 bis 15 Prozent der Passagiere. Im Regionalverkehr sind es 15 Prozent. Dennoch wird der Staatskonzern das Reiseangebot nicht verringern. Damit reagierte Lutz auf Kritik der Gewerkschaften, die gefordert hatten, das Zugangebot zu reduzieren, um Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen.

Dass über die Ostertage mehr Menschen mit der Bahn fahren werden, glaubt Lutz nicht. „Die Kunden und Kundinnen gehen verantwortungsvoll mit der Situation um.“ Die meisten hielten sich an die Kontaktbeschränkungen.