Bereits seit Januar läuft das Krisenmanagement bei ZF in Friedrichshafen. Zunächst ging es um die 40 Werke des Automobilzulieferers in China. „Dort haben wir vor zwei Wochen die Produktion wieder hochgefahren“, berichtet Geschäftsführer Wolf-Henning Scheider. Jetzt gehe es um den Absatz in...