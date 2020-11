Zum neuen Ausbildungsjahr ist die Zahl der abgeschlossenen Verträge in Baden-Württemberg deutlich zurückgegangen. „Die Situation ist schwierig“, sagte Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Montag in Stuttgart. Bis Ende September seien insgesamt 7600 Verträge we...