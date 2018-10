Aktienmärkte

Fr / Von Florian Junker und Alexander Bögelein

Für den Deutschen Aktienindex läuft dieses Jahr nicht gut. In den 30 Jahren seines Bestehens hat er im Schnitt pro Jahr um 8,2 Prozent zugelegt. Aber in acht Jahren vernichtete das Börsenbarometer Geld. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 13 Prozent. Privatanleger beunruhigt diese Entwicklung. Ein gängiger Rat von Anlageexperten lautet: Schwankungen auszusitzen und den nächsten Aufschwung abzuwarten. Denn Umschichtungen im Depot kosten Geld und bergen die Gefahr, dass Anleger der Entwicklung hinterherlaufen, weil sie in aller Regel zu spät reagieren, damit Verluste realisieren und mögliche Kurserholungen verpassen.

„Korrekturen gehören zum Börsengeschäft einfach dazu“, sagt Claus Walter, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Freiburger Vermögensmanagement GmbH: „Sie sollten kein Grund sein, die Märkte zu meiden, sondern viel eher langfristig zu handeln.“ Wer bisher keine Aktien besitze, habe trotz mancher Schwankung unter dem Strich etwas falsch gemacht. Selbst die Finanzkrise 2008 hat – zumindest im Durchschnitt – Aktionären rückblickend wenig geschadet. Der Weltindex MSCI-World steht heute rund 100 Prozent höher als vor dem Crash.

Was aber können Anleger tun, damit Kursschwankungen das Vermögen nicht gefährden? Langfristig den sinnvollsten Schutz bietet die Diversifizierung. Gute Vermögensverwalter investieren in verschiedene Anlageklassen, Regionen und Währungen. „Aktien verschiedenster Branchen aus aller Welt, Anleihen aber auch ein Notgroschen aus physischem Gold gehören für uns zu einem stabilen Vermögensmix“, sagt Walter. Stimmt die Zusammensetzung, wirken sich Kursschwankungen auf das Gesamtvermögen geringer aus und Kapital wird langfristig erhalten.

Privatanleger erreichen eine breite Risikostreuung, indem sie beispielsweise börsengehandelte Indexfonds (ETF) kaufen, die den Index MSCI World abbilden. Wächst die Weltwirtschaft, gewinnt der Fonds an Wert. Anlageprofis haben Möglichkeiten, Kurseinbrüchen vorausschauend entgegen zu wirken: „Discountzertifikate können eine Option sein“, sagt Pia Bölingen aus Biberach an der Riß von der Finum Private Finance AG.

Stopp-Kurse setzen

Statt eine Aktie direkt zu erwerben, wird über die Papiere zu einem günstigeren Kurs investiert. Der Discount-Puffer reduziert mögliche Verluste und ermöglicht selbst bei gleichbleibenden oder leicht sinkenden Kursen Gewinne. Aber Vorsicht! Bei unerwartet großen Kurssteigerungen ist der Ertrag gedeckelt.

Bei viel gehandelten Papieren kann eine automatische Verkaufsorder (Stopp-Loss-Limit), die ein paar Prozent unter dem aktuellen Kursniveau liegt, größere Abstürze verhindern und Erträge absichern. Mit einem solchen Auftrag bestimmt der Anleger einen Kurs, bei dem ein Verkaufsauftrag ausgeführt werden soll.

Derzeit ist die Nervosität an den Börsen groß, die Kursausschläge bei Einzelwerten sind teilweise extrem. Das könnte dazu führen, dass die Aktie bei einem zu nahe gesetzten Stopp-Kurs an einem schwachen Börsentag verkauft wird, sie sich aber am Folgetag wieder erholt. Eine goldene Regel für den Abstand der Verkaufsmarke zum Kurs gibt es nicht. Für Standardwerte nennen Experten einen Wert von 10 Prozent, für schwankungsanfällige Werte ist das zu wenig.

Komplexer ist der Kauf von Put-Optionen, also dem Verkaufsrecht zu einem festgelegten Kurs. Privatanleger sollten beachten, dass diese Puts wertlos werden, wenn der Kurs am Ende der Laufzeit höher liegt. Deswegen Vorsicht, solche Optionen sind kein Produkt für Anfänger. Profis sehen die Kosten als Versicherungsprämie an, kennen aber auch die Risiken genau.

Den Markt zu meiden, ist für Experten langfristig keine Option. Liege der Anlagehorizont bei drei bis fünf Jahren oder darüber, so Bölingen, führe im Niedrigzinsumfeld kein Weg an Qualitätsaktien insbesondere mit vernünftiger Dividendenrendite vorbei.