Kommentar Thomas Veitinger zur Stellenstreichung bei VW Arbeit verändert sich

Ulm / Thomas Veitinger

70 000, 100 000, 250 000: In der Diskussion um möglicherweise wegfallende Arbeitsplätze in der Autoindustrie geht es zu wie in einer Kunstauktion. Je höhere die Zahl, desto dicker die Schlagzeile. VW-Chef Herbert Diess hat in der Vergangenheit immer wieder Horrorszenarien entworfen, etwa jüngst nach der Bekanntgabe ambitionierterer CO 2 -Ziele der EU.

Es stimmt, in Elektroautos werden deutlich weniger Teile verbaut. In der Produktion sind daher weniger Beschäftigte erforderlich. Andererseits werden etwa bei Daimler noch so viele Hybridautos und klassische Verbrenner gebaut, dass Mercedes-Produktionschef Markus Schäfer „eher mehr Arbeit“ voraussieht. Massive Qualifizierung in der Branche sorgt dafür, dass Beschäftigte ihre Jobs nicht verlieren, sondern sich ihre Arbeit lediglich verändert.

Laut DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert wird umgekehrt ein Schuh daraus. Eine Verkehrswende mit mehr Elektromobilität schafft enorme wirtschaftliche Chancen und zukunftssichere Arbeitsplätze. Zu viel Rücksichtnahme und das lange Festhalten an Vergangenem gefährden zukunftsfähige Jobs. Wie es in der Energiewirtschaft zu beobachten ist.

Es stimmt, der Systemwechsel in der Autobranche ist nicht durchdacht und völlig unzureichend vorbereitet. Schuld hat daran aber vor allem die Autoindustrie mit ihrer Lobbyarbeit.