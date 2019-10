Nun ist es traurige Gewissheit: Bei Aqua Römer in Jebenhausen gehen die Lichter aus, der Göppinger Sprudel ist bald Geschichte. Damit geht eine über 600-jährige Ära sang- und klanglos zu Ende. Wirklich überraschend kam das endgültige Aus nicht, auch wenn sich Betriebsrat, Gewerkschaft und die Mitarbeiter bis zuletzt an jeden Strohhalm klammerten – in der Hoffnung, doch noch wenigstens einen Teil der traditionsreichen Abfüllanlage zu erhalten.

Regionaler Absatz reichte nicht aus

Schon seit Jahren arbeitete der Betrieb defizitär, die Schließung war also mit Ansage. Doch nur die Geschäftsführung, die sicher auch Fehler gemacht hat, an den Pranger zu stellen, wäre zu einfach und nicht fair. Wer regelmäßig eineinhalb Liter Mineralwasser für 19 Cent im Discounter kauft, braucht sich nicht zu wundern, wenn ein regionaler Traditionsbetrieb ins Trudeln gerät. Offenbar hat der Absatz im Landkreis längst nicht ausgereicht, um den Göppinger Sprudel gewinnbringend an den Mann zu bringen.

Weite Fahrt zum Standort Mainhardt

Es ist jammerschade, dass jegliche Rettungsbemühungen, das sinkende Schiff noch auf Kurs zu bringen, vergeblich waren. Vor allem die Mitarbeiter stehen nun vor einem Scherbenhaufen. Diejenigen, die ihren Job verlieren werden, aber letztlich auch diejenigen, die künftig jeden Tag nach Mainhardt pendeln müssen.

