Seit Monaten quellen vielerorts die Altkleidercontainer über. Viele Menschen sortieren in der Corona-Zeit Schränke aus, entsorgen, was sie nicht mehr brauchen. Und das ist viel. Jährlich landen inzwischen 1,3 Millionen Tonnen Textilien in der Altkleidersammlung, 2013 war es noch rund 1 Million To...