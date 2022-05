Jetzt schlägt schon wieder ein Produzent von Schokoladen-Produkten Alarm: Danel Feinkost. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei Routinetests in der Schokoladenfabrik des Herstellers Strauss/Elite in Israel mehrere Proben mit Salmonellen in der Produktionslinie und in der als Rohmaterial verwendeten Rohschokolade entdeckt. Da keine Einschränkung bestimmter Mindesthaltbarkeitsdaten mitgeteilt wurde, ist davon auszugehen, dass aktuell alle MHDs betroffen sind.

Vom Rückruf betroffen sind folgende Artikel:

Milk Choc w-Popping Candies 100g

Pesek Zman BIG BITE 50g

Pesek Zman Choc Bar – Kosher for Passover 43g

Mixed Choc bras 390 g

Mini Pesek Zman Choc Bar in a family bag – Kosher for Passover 390g

Rice Cakes Milk Choc Pesach Kitniyot + daily 70g

Rice Cakes B/S Choc Pesach Kitniyot 70g

At Hazot Milk Choc & Caramel Biscuit – Kosher for Passover 190g

At Hazot Milk White Choc Biscuit – Kosher for Passover 190g

Elite Schoko Chipkekse 180g

Verbraucher werden dringend gebeten, diese Produkte nicht zu konsumieren.

So erkenne ich eine Salmonellen-Erkrankung