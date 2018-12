Arbeitsplatzgestaltung „Reise nach Jerusalem“ im Büro

Next

Ulm / Ronja Gysin

Wenn Andreas Bay frühmorgens das Büro betritt, wartet bereits ein Kollege. „Sollen wir uns einen Quiet Room suchen?“, fragt Bay, während er seinen Laptop aus dem verschließbaren Fach holt. Sein Gegenüber nickt. Der dritte Raum, den die beiden passieren, ist leer: „Dann mal los.“

Vor sechs Jahren kam Bay als Teamleiter zum Bau- und Immobilien-Beratungsunternehmen Drees & Sommer, das weltweit 3200 Mitarbeiter beschäftigt. Damals hatte er noch einen eigenen Schreibtisch. Heute weiß der 51-Jährige wie die meisten seiner 700 Kollegen am Standort Stuttgart morgens noch nicht, wo und neben wem er sitzen wird. Desk-Sharing heißt das Büro-Konzept, auf das immer mehr Firmen setzen. Mitarbeitern ist kein fester Arbeitsplatz mehr zugeordnet. Sie entscheiden das selbst und jeden Tag aufs Neue.

Ähnlich wie beim Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“ gibt es weniger Arbeitsplätze als Mitarbeiter. Durch Kundentermine, Homeoffice und flexible Zeitmodelle findet im Regelfall dennoch jeder einen Stuhl. Leerstand wird so vermieden. Das Konzept spart Platz und laut Studien bis zu 30 Prozent Kosten. Vor allem aber brechen die geteilten Räume Hierarchien auf. Symbolische Prestigeobjekte wie der lederne Bürostuhl oder der höhenverstellbare Schreibtisch fallen weg oder stehen allen zur Verfügung.

Kleine Räume und Kreativecken

Teamleiter Andreas Bay hat die Wahl zwischen offenen, teils loungeähnlichen Flächen, ablenkungsarmen kleinen Räumen und Kreativecken. Er kann sich aber auch auf einem der bunten Sofas niederlassen. „Der herkömmliche Schreibtischplatz reicht für das Activity Based Working nicht mehr aus“, sagt Geschäftsführer Martin Becker und meint damit, dass je nach Projektphase verschiedene räumliche Anforderungen entstehen. Große Wandflächen, bunte Post-it, Start-up-Atmosphäre. Für andere Aufgaben ist Konzentration oder ungestörter Diskussionsraum nötig.

Mit den neuen Geschäftsräumen will das Unternehmen die Zusammenarbeit fördern. Das Büro wird zur Erlebnisfläche. Becker: „Jeder von uns verbringt einen großen Teil seines Lebens an seinem Arbeitsplatz. Deshalb dürfen wir in der Raumgestaltung neben funktionalen und ergonomischen Standards auch emotionale Anforderungen nicht vernachlässigen.“

Denn zufriedene Mitarbeiter sind engagierter – nach einer Studie bringen sie 12 Prozent mehr Leistung. Anders als früher, lassen sich junge Talente nicht mehr nur mit schicken Autos und hohen Gehältern locken. Stattdessen wünschen sich diese Flexibilität – und zwar in allen Belangen.

Im Forschungsprojekt „Office 21“ lautete eines der Ergebnisse: Trotz Homeoffice und digitalem Nomadentum spielt die Gestaltung der Büroräume eine immer wichtigere Rolle. Mitarbeiter wollen sich mit Arbeitgeber und -umgebung identifizieren können.

Ob die freie Platz-Police auf dieses Ziel einzahlt, ist wohl Ansichtssache. Klar hingegen ist, dass der fliegende Wechsel nur dann funktioniert, wenn Abläufe weitgehend digitalisiert sind. Bei Drees & Sommer liegen die meisten Dokumente schon lange nicht mehr in Aktenordnern, „es sei denn die Umstände oder Rechtslage erfordern zwingend eine Ablage in Papierform“, sagt Geschäftsführer Becker. Stattdessen finden Mitarbeiter ihre Arbeitsmaterialien in der Cloud.

„Dennoch stehen wir erst am Anfang der digitalen Transformation. Es ist noch viel mehr möglich“, erläutert Becker. Aktuell arbeitet sein Team an einer Drees & Sommer-App. Mit der Anwendung soll es künftig unter anderem möglich sein, Parkplätze zu buchen, in der Kantine zu bezahlen, den Standort von Kollegen abzurufen oder die Raumbelüftung zu steuern.

Doch bestehen noch immer knapp die Hälfte aller Dokumente in deutschen Büros aus Papier. In einer Umfrage gaben 86 Prozent an, dass die händische Dokumentation unkomplizierter und schneller vonstatten gehe.

„Am Ende ist es einfach eine Frage der Gewöhnung“, findet Andreas Bay. Jeden Tag in Akten zu blättern, ist für ihn kaum mehr vorstellbar. Der eigene Schreibtisch hingegen werde von manchen Kollegen schon vermisst. „Natürlich gibt es Leute, die wenn möglich jeden Tag am gleichen Platz sitzen“, berichtet der gelernte Architekt. Auch er selbst bevorzuge mit zwei Monitoren ausgestattete Schreibtische und freue sich, wenn er einen solchen ergattern kann. Derzeit kommen in Bays Team rund 70 Mitarbeiter auf 40 Arbeitsplätze.

Auch wenn die Räumlichkeiten meistens ausreichen, gibt es Tage an denen es eng wird. Und laut. „Ab und an muss man sich gegenseitig daran erinnern, dass es für längere Gespräche, Diskussionen oder Teamrunden extra Räume gibt“, sagt Bay. Das sei aber im konventionellen Großraumbüro nicht anders.

Im Kampf um Talente probieren auch immer mehr große Unternehmen wie Siemens, Microsoft und Lufthansa das Konzept der geteilten Tische aus. Flexibilität und Selbstbestimmung sollen einen Vorteil im Kampf um Nachwuchskräfte sichern. Laut einer Studie haben junge Leute aber andere Wünsche. Flexibilität hin oder her – beim eigenen Arbeitsplatz hört der Spaß auf. So wünschen sich 94 Prozent der befragten Young Professionals einen feststehenden Schreibtisch. Nur 5 Prozent finden die Idee der freien Platzwahl gut.