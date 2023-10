Drei Männer in blauen Anzügen stehen auf der Bühne. Vor ihnen ein schwarzer Knopf.„One, two, three!“ – die Männer drücken auf ihn, er leuchtet neonblau auf. Applaus und Lachen. Das neue Zentrum für 3D-Druck von Airbus Helicopters in Donauwörth ist eröffnet.

Dafür ist der Helikopter-Her...