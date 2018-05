Gemeinschaftsgarten Wenn Baustein auf Baustein zusammenkommt

Bad Urach / Alexander Thomys

Der Gemeinschaftsgarten der Kurstadt ist ein recht junges Projekt. Und doch haben sich inzwischen fünf Parteien zusammengefunden, die auf dem rund 400 Quadratmeter großen Grundstück mehrere Parzellen bewirtschaften. „Das wir zu Beginn nur zu fünft sind, ist überhaupt kein Problem“, sagt Initiator Frieder Zürcher. „So konnten wir uns intensiver kennen lernen. Es sind einfach auch Freundschaften entstanden – wir sind ein gutes Team.“ Und doch: Noch mindestens zehn Parzellen könnte man an weitere Interessierte abgeben. Der „Tag der offenen Gartentür“ am vergangenen Sonntag sollte daher Interessierte auf das Gemeinschaftsprojekt aufmerksam machen.

Einen „regen Zulauf“ bilanzierte dann Zürcher am Sonntagnachmittag. Vor allem Wanderer und Radfahrer hätten die Gelegenheit zu einer Rast auf der idyllisch gelegenen Gartenanlage genutzt. Eine Sorge konnten die Gemeinschaftsgärtner den Interessierten gleich nehmen: „Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn jemand einmal keine Zeit für seinen Garten hat. Das ist ja der Vorteil einer Gemeinschaft: Irgendjemand ist immer da und kann sich auch mal um die Parzelle der anderen kümmern.“

Ohnehin lebt der Gemeinschaftsgarten von Improvisation und guten Ideen. „Wir können und wollen eigentlich nichts neues kaufen“, nennt Zürcher einen Teil der Philosophie des Projektes. So sind die Gartentüren etwa aus alten Transportpaletten gezimmert. Aus anderen Paletten soll in Kürze eine Kompost-Toilette entstehen. „Unser nächstes Projekt ist der Bauwagen“, sagt Zürcher. Diesen haben die Gemeinschaftsgärtner nach vielen Telefonaten von einem Mittelstädter Bauunternehmen geschenkt bekommen. Transportiert wurde der Bauwagen dann von einem Wittlinger Landwirt mit seinem Traktor. „Das war fast eine Ein-Tages-Aktion“, schmunzelt Zürcher. Nun soll der undichte Wagen wieder auf Vordermann gebracht werden, wobei alle Gärtner ihre Vorstellungen miteinbringen sollen. Als Gemeinschaftsprojekt eben.

Viele Unterstützer

Ein Projekt, dass von „vielen Unterstützern lebt“, wie Zürcher sagt. So gehört das Grundstück, nahezu unmittelbar an der Erms gelegen, der Stadt Bad Urach. Diese hatte es allerdings an einen Landwirt verpachtet – der sich wiederum gerne bereit erklärt hat, den Gemeinschaftsgärtnern einen Teil abzutreten. Ein Baustein kommt dabei auf den anderen. Nun hoffen die Gemeinschaftsgärtner, dass nicht nur ihre Pflanzen, sondern auch der Tag der offenen Gartentür Früchte trägt: Und sich weitere Hobbygärtner dem Projekt anschließen. Und neue Bekanntschaften entstehen.