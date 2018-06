Schule Von Kollegen gemobbt: Lehrerin kündigt ihren Job

Kreis Göppingen / Tomas Cabanis

Die Tür fällt zu. Sabine Zink (Name durch die Redaktion geändert) verlässt das Schulgebäude. „Befreiung aus dem Käfig“, nennt sie diesen Schritt. Nach 23 Jahren als Deutschlehrerin, kündigt Zink ihren Job. Sie konnte einfach nicht mehr, sagt sie. „Ausgelaugt und depressiv fühlte ich mich“, erzählt die Frührentnerin, „auf den Punkt gebracht: Ich hasse es, Lehrerin gewesen zu sein.“ Der Grund, warum die Schwäbin ihren Beruf aufgab, ist nicht der, dass die Schüler ihr auf die Nerven gegangen sind. Das Klima im Lehrerzimmer und die Beziehung zu den Kollegen veranlassten Zink zu gehen.

Und sie ist nicht alleine. Nach Angaben des Statistischem Bundesamts fühlt sich jeder sechste Lehrer von anderen Lehrkräften gemobbt. Zudem wurde 2015 jeder zehnte Pädagoge wegen Dienst­unfähigkeit frühpensioniert. Des Weiteren belegen mehrere Studien, dass Lehrer häufiger an psychischen und psychosomatischen Krankheiten leiden als andere Berufsgruppen.

Eigentlich wollte Sabine Zink Medizin studieren. Doch als sie aufgrund ihres Notenspiegels von den Universitäten im Südwesten abgelehnt wird, wusste sie, dass sie sich nach etwas anderem umschauen musste „Schnell kam die Idee auf, Lehramt zu studieren, da ich mich für Sprachen interessierte“, erzählt die ehemalige Deutsch­lehrerin.

Der Unterricht macht ihr Spaß, sie macht sich zur Aufgabe, Literaturleidenschaft den Schülern zu vermitteln. Doch nach einigen Monaten an der Realschule beginnt die fröhliche Atmosphäre zu kippen. Zink ist beliebt bei den Schülern, und das ist den Kollegen ein Dorn im Auge. Das bekommt die 54-Jährige zum ersten Mal während einer gewöhnlichen 20-Minuten-Pause zu spüren. „Am Kaffeeautomaten kam eine Kollegin zu mir und sprach mich darauf an, dass ich ihre Klasse übernehmen solle, wenn ich es besser könne“, erzählt sie. Es habe sich herumgesprochen, dass die Jugendlichen den Deutschunterricht von Zink mehr mochten als den der Kollegen. „Unter Lehrern herrscht einer der härtesten Konkurrenzkämpfe.“ Während sie erzählt, klammert die Pädagogin ihre Hände an die Teetasse.

Eine Studie des Zentrums für empirische pädagogische Forschung der Universität Koblenz-Landau verdeutlicht das stillgeschwiegene Problem Mobbing im Lehrerzimmer. Demnach fühlen sich Lehrer am meisten von den Schulleitern gemobbt. An zweiter Stelle stehen Kollegen, es folgen Eltern und dann erst die Schüler.

Sind Lehrer einfach nur überempfindlich? „Lehrer leiden unter einem permanent hohen Lärmpegel. Eltern, Politiker, Schüler, Journalisten kritisieren Lehrer ständig für ihre Arbeit. Hinzu kommen immer neue Aufgaben und Sprüche wie: Guck mal, die faulen Lehrer“, erklärt Reinhold Jäger, der die Studie durchgeführt hat. Das seien Situationen, die an die Nerven gingen.

Auch Sabine Zink schüttelt den Kopf über Anschuldigungen gegen Lehrer, wie etwa, dass sie übertrieben. Dann erzählt sie weiter: „Das Mobbing gegen mich ist erst richtig in Fahrt gekommen, als angefangen wurde, mich nicht mehr zu grüßen.“ Auch wenn Zink „Guten Morgen“ sagte, hätten einige Kollegen sie ignoriert.

Während die braunhaarige Frau erzählt, fallen oft Worte wie „Psychospielchen“ und „Ausgrenzung“. Auch die Schuldirektorin habe mitgemacht. „Es war so, als ob ich vom einen auf den anderen Tag nicht mehr richtig dazugehörte.“ Dabei habe sie nur ihren Job gemacht. „Wenn ein Kollege zum nahegelegenen Bäcker ging, wurde ich als Einzige nicht gefragt, ob ich auch etwas möchte“, verdeutlicht sie.

Es hätte sie aber noch härter treffen können, weiß Zink aus einer Selbsthilfegruppe. Da habe es etwa den Lehrer gegeben, der von seinen Kollegen angespuckt worden sei. Oder die Kunstlehrerin, deren Werke aus dem Lehrerzimmer gestohlen worden seien.

„Ich habe mir nie denken können, dass ich Angst vor einem Lehrerzimmer haben könnte“, sagt Zink. Doch sie will nicht gleich aufgeben. Zink ist eine, die für ihr Recht kämpft. Sie stellt die Kollegen zur Rede, spricht sie auf deren Neid an. „Es wurde alles noch schlimmer“, erinnert sich die 54-Jährige. Sie lässt sich mehrere Monate krankschreiben. Danach dauert es nicht lange, bis sie den Entschluss fasst, zu kündigen. „Wenn die Kollegen mit mir sprachen, war es nur, um mir zu sagen, wie toll mein Unterricht sei und dass ich doch alles übernehmen solle.“ Die Ironie sei nicht zu überhören gewesen. Die Schüler mochten Zink, die Lehrer lehnten sie ab. „Ich habe die Schule mit Stolz wegen der Schüler und mit Angst wegen der Kollegen verlassen.“