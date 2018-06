Infrastruktur Viele Millionen für ein starkes Netz

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Ohne „Backbone“ – also Rückgrat – läuft auch in Sachen schnelles Internet nichts. Deshalb ist der Landkreis Schwäbisch Hall derzeit bemüht, Aufbau und Betrieb eines so genannten Backbone-Netzes mit kabelgebundenem Internet voranzubringen. Im Mittelpunkt steht dabei ein lei­­stungsfähiges Kabelnetz mit Glasfaserleitungen in den Kreiskommunen.

Um nun ein verlässliches Stimmungsbild zu bekommen, lotet der Landkreis Lage und Stimmung in den 30 Städten und Gemeinden aus. Die Rückmeldung aus Gaildorf ist seit Mittwochabend eindeutig: Ohne Gegenrede sprach sich der Gemeinderat dafür aus, die Backbone-Masterplanung zu unterstützen. Mit diesem Beschluss geht das Signal an den Kreistag einher, sich für den Aufbau einer guten Glasfaserstruktur einzusetzen.

Wie die Stadtverwaltung zuvor berichtet hatte, verfügten Anbieter wie die Telekom zwar über eigene Glasfasernetze, solche dürften aber nicht von „Dritten“ genutzt werden – auch nicht, wenn diese dafür bezahlten. Nur die Net-Com BW GmbH sowie kleinere private Anbieter öffneten ihre Trassen für den Datenverkehr.

Ausbau in drei Stufen

Wenn nun der Landkreis in dieser Angelegenheit aktiv wird, meint die Backbone-Versorgung nicht die Anschlüsse an die Gebäude oder jedes Kabelverzweigers an das Netz, „sondern bietet größeren Einheiten ein leistungsfähiges Kabel, von dem dann aus die Städte, Gemeinden und Anlieger bis zum Kabelverzweiger beziehungsweise zum jeweiligen Haus ihre Verbindung legen können“, heißt es dazu in der Vorlage zur Ratssitzung.

Der Landkreis wolle nun durch einen in drei Stufen gegliederten Plan ein solches Backbone-Netz schaffen, wie es bereits in anderen Landkreisen – zum Beispiel im Ostalbkreis – im Aufbau begriffen ist: Anmietung offener Glasfaserkabel, Schaffung von Verbindungskabeln zwischen den offenen Glasfaserstrecken und teilweiser Neubau eigener Glasfaserkabeln.

Die Kosten für den Netzausbau sind zwar noch nicht vollständig ermittelt, doch jetzt schon zeichnet sich eine Größenordnung ab: Laut Stadtverwaltung muss auf Kreisebene mit Gesamtkosten zwischen 50 und 100 Millionen Euro gerechnet werden. Die Finanzierung solle dann über die Kreisumlage und durch Fördermittel gesichert werden.

Wie hoch die Zuwendungen sein werden, lässt sich nicht exakt beziffern. Mit Blick auf die Erfahrungswerte dürfte nach Ansicht von Steueramtsleiter Hans-Joachim Hunn mit mehr als der Hälfte der Investitionskosten gerechnet werden.

Stimmungsbild einholen

Und dann werden auch die Kreiskommunen zur Finanzierung beitragen müssen. Für die Stadt Gaildorf bedeutet dies laut Hunn eine jährliche Kreisumlage, die „deutlich im sechsstelligen Bereich“ liegen würde – und zwar über Jahre hinweg.

Im Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik soll nun über den Aufbau des Backbone-Netzes beraten und ein entsprechender Beschluss als Empfehlung an den Kreistag gefasst werden – unter Berücksichtigung des Stimmungsbildes in den einzelnen Kommunen, wie Bürgermeister Frank Zimmermann dem Gremium berichtete.

Und er hofft, dass der Kreistag, der das letzte Wort hat, die Zeichen der Zeit erkennt. Gaildorf sei laut Heinz Kastenholz, Leiter des kreiseigenen Energiezentrums Wolpertshausen, „zwar momentan in der Fläche recht gut versorgt.“ Allerdings, heißt es in dem Arbeitspapier für den Gemeinderat weiter, „sind die Bandbreiten überschaubar und die Anschlüsse für das zukünftige Gigabitnetz nicht leistungsfähig genug.“ Die örtliche Wirtschaft, aber auch die Bürger, benötigten in den kommenden Jahren immer höhere Bandbreiten, „um die vielfältigen Anwendungen nutzen zu können.“