Wimsen Vertrag wird um fünf Jahre verlängert

Wimsen / Reiner Frenz

Nicht mehr 20 Jahre lang, sondern fünf gilt der Nutzungs-Überlassungs-Vertrag über das Kulturdenkmal Wimsener Mühle zwischen der Schloss Ehrenfals Saint-André-Stiftung und dem Förderkreis Wimsener Mühle. Die Vertragsverlängerung stand im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung, die am Montagabend in der Gaststätte „Friedrichshöhle“ in Wimsen abgehalten wurde.

Am 1. September 1998 war der jetzt noch gültige Vertrag zwischen dem Verein und dem inzwischen verstorbenen Baron Roland Freiherr von Saint-André abgeschlossen worden. Am 31. August diesen Jahres läuft er aus, wie Vereinsvorsitzender Robert Riehle erläuterte. Man könne nun natürlich von Vereinsseite aus sagen das reiche, auch die Stiftung könne die Mühle selber in die Hand nehmen. Beide Seiten aber würden die dritte Möglichkeit, die Verlängerung des Vertrages, vorziehen.

Einstimmiges Votum

Riehle legte den neuen Nutzungs-Überlassungs-Vertrag vor, dessen größte Änderung wie gesagt die Vertragslaufzeit betrifft. Nicht mehr auf 20, sondern auf Wunsch der Stiftung auf fünf Jahre wird der Vertrag abgeschlossen. Nach Ablauf der fünf Jahre würde sich der Vertrag automatisch um jeweils ein Jahr verlängern. Im Vertrag festgehalten ist die Tatsache, dass der Förderkreis als Bauherr weiterhin die dankmalpflegerischen Sicherungs-, Unterhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen durchführt und die Unterhaltungskosten während der Nutzungszeit trägt. Das vorgelegte Vertragswerk wurde von den 15 anwesenden Mitgliedern einstimmig so beschlossen.

Zu Beginn der Sitzung hatte Riehle auf die zurückliegenden beiden Jahre geschaut. Die Zusammenarbeit mit dem Biosphärengebiet funktioniere hervorragend. Im Graf-Normann-Zimmer würde die Region mit Filmen präsentiert. Im Foyer gebe es jetzt Hinweise auf das Biosphärengebiet.

Der Verein habe Geld in die Hand genommen für acht neue Tische, Fenster seien repariert, eine Treppe am Notausstieg installiert, die Beleuchtung am Treppenaufgang ergänzt worden. Aus dem Team, das für das Kulturprogramm verantwortlich zeichne, sei Wolfgang Schildge ausgeschieden, was Riehle bedauerte.

Schriftführer Hubertus-Jörg Riedlinger erinnerte daran, dass die Suche nach Fördergeldern, auf die man angewiesen sei, früher einer Betteltour geglichen habe. Inzwischen renne man offene Türen ein. Dem Kassenbericht von Kassierer Hans Braunger war zu entnehmen, dass das Kulturprogramm nach wie vor ein Zuschussbetrieb ist. 2016 sei ein Minus von 585, im Jahr darauf eines von 3697 Euro erwirtschaftet worden. Die Zahl der Besucher betrug 2016 1225 und im Jahr darauf 1404 Personen.

Unter dem Strich mit den Einnahmen aus der Vermarktung der Mühle und dem Sponsoring und den Ausgaben für Werbung und Betriebskosten sowie Investitionen wurde 2016 ein Plus von 1600 Euro und 2017 eines von 4000 Euro erzielt.

Nicht zum Nulltarif

„Kultur im Ländlichen Raum gibt es nicht zum Nulltarif“, meinte Riehle. Zwiefaltens Bürgermeister Matthias Henne sprach von einer dennoch sehr positiven Entwicklung. Wimsen würde kulturelle Leckerbissen bieten, ein Programm mit Hochkarätern, was in der Region immer noch nicht von allen geschätzt würde.

Programmmacher Didi Schrade freute sich über zwei ausverkaufte Konzerte (Elaiza und Brothers in Arms) im aktuellen Programm. Zwei weitere Veranstaltungen seien inzwischen ebenfalls fast ausverkauft (Maxi Schafroth und Miro Nemec).

Abschließend wusste Daniel Tress noch zu berichten, dass es den Höhlenforschern um Dr. Salvatore Busche gelungen sei, weiteres Terrain in der Wimsener Höhle zu erkunden.