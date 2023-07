Will Vanessa Mai ab sofort auch international durchstarten? Die Schlagersängerin hat ihren Erfolgssong „Hotel Tropicana“ erneut veröffentlicht – und zwar auf Englisch.

So klingt „Hotel Tropicana“ auf Englisch

Bislang blieb die 31-Jährige der deutschen Sprache treu. Doch das hat sich seit diesem Freitag geändert. Mit dem englischen Song „Hotel Tropicana“ geht Vanessa Mai einen neuen und überraschenden Weg. In Sachen Melodie gleicht die englische Kopie dem deutschen Original. Der Text hingegen ist nicht eins zu eins übersetzt worden. In der deutschen Version singt sie am Anfang: „Mal raus aus dem Stadtgrau. Ich will Wind und Sonne im Haar.“ Im englischen Song heißt es: „It’s just what we need, Babe. Wanna sleep right under the stars.“

Vanessa Mai scherzte über ihre Englischkenntnisse