Eine spannende Geschichte über den Verlust der Kontrolle und die damit verbundenen, unvermeidlichen Folgen – so wird die neue Mini-Serie „Zwei Seiten des Abgrunds“ auf VOX zusammengefasst. Darin dreht sich alles um die Wuppertaler Polizistin Luise Berg, deren Tochter vor sieben Jahren getötet wurde. Dann trifft sie bei einem Einsatz völlig unerwartet auf den Mörder, der frühzeitig entlassen wurde…

Wo wird die Mini-Serie überall ausgestrahlt? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Die Sendetermine, Handlung, Besetzung und weitere Infos rund um die Folgen findet ihr hier.

„Zwei Seiten des Abgrunds“: Sendetermine und Sendezeit auf VOX

Die neue Mini-Serie läuft mittwochs zur Primetime auf VOX. Der Sender zeigt an zwei Abenden jeweils drei Folgen.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1-3: Mittwoch, 17. Mai 2023, um 20:15 Uhr

Folge 4-6: Mittwoch, 24. Mai 2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Zwei Seiten des Abgrunds“ in der RTL-Mediathek?

Wer „Zwei Seiten des Abgrunds“ nicht im linearen Fernsehen verfolgen kann, hat Glück: Die Mini-Serie ist auch auf RTL+ verfügbar. Bereits seit dem 8. Mai 2023 stehen die Folgen dort zum Abruf bereit.

Weitere Sendetermine für „Zwei Seiten des Abgrunds“

Die Mini-Serie wird nicht nur im Free-TV und bei RTL+ gezeigt. Auch bei anderen Streaming-Portalen könnt ihr euch die Folgen anschauen.

Warner TV Serie

Folge 1-2: Montag, 8. Mai 2023, um 20:15 Uhr

Folge 3-4: Montag, 15. Mai 2023, um 20:15 Uhr

Folge 5-6: Montag, 22. Mai 2023, um 20:15 Uhr

HBO Max

Folge 1-2: Montag, 8. Mai 2023, um 20:15 Uhr

Folge 3-4: Montag, 15. Mai 2023, um 20:15 Uhr

Folge 5-6: Montag, 22. Mai 2023, um 20:15 Uhr

Worum geht es in der Mini-Serie?

Die Wuppertaler Polizistin Luise Berg ist bei einem Polizeieinsatz in einem Baumarkt, als ihr plötzlich der Atem wegbleibt. Vor ihr steht Dennis Opitz, der mutmaßliche Mörder ihrer damals 17-jährigen Tochter Merle. Er wurde frühzeitig aus der Gefangenschaft entlassen. Aus dem übergewichtigen Außenseiter ist ein attraktiver junger Mann geworden, der als resozialisiert gilt. Doch Luise ist misstrauisch. Es geschehen weitere Morde und die Polizistin glaubt, dass Dennis auf einem Rachefeldzug ist. Plötzlich geraten sie und ihre jüngste Tochter Josi in den Fokus seines Planes.

Luise Berg (Anne Ratte-Polle) trifft den Mörder ihrer Tochter, Dennis Opitz (Anton Dreger), bei einem Einsatz im Supermarkt.

© Foto: RTL / Warner TV Serie / Wolfgang Ennenbach

Das sind die Folgen im Episodenguide

Hier bekommt ihr einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Folgen.

Folge 1: „Die Nacht findet dich“

Luise Berg ist auf einem Einsatz, als sie überraschend auf den Mörder ihrer Tochter trifft – Dennis Opitz. Seine Haft wurde frühzeitig beendet. Die Mutter glaubt, dass Dennis einen Racheplan verfolgt. Doch niemand glaubt ihr. Weder ihr Ex-Mann noch Polizeichef Tesche sehen Handlungsbedarf. Plötzlich ereignet sich ein Mord in Belgien und Dennis rückt der Familie immer näher.

Folge 2: „Stadt ohne Himmel“

Luise bekommt eine neue Teampartnerin, Nadisa. Bei ihr macht sie sich jedoch nicht sonderlich beliebt, denn bei einem SEK-Einsatz überschreitet sie ihre Kompetenzen. Sie vermutet, dass der Fall in Belgien mit Dennis zusammenhängt. Luise ermittelt selbst und findet einen USB-Stick. Während einer Razzia trifft sie ihre noch minderjährige Tochter Josi in einem Technoclub. Dort ahnt sie noch nicht, wie nah Dennis ihrer Familie steht.

Folge 3: „Tote Liebe“

Der USB-Stick offenbart, dass jahrelang Kinder auf einem Campingplatz missbraucht wurden. Außerdem geschieht ein weiterer Mord. Für Luise steht nun fest: Dennis mordet noch immer. Währenddessen stellt Josi fest, dass ihr Freund Luca nicht der ist, der er vorgibt zu sein.

Folge 4: „Jägerin in der Dunkelheit“

Luise vermutet eine Verbindung zwischen dem ermordeten Marcel Stuber und Dennis. Weil sie jedoch immer wieder allein ermittelt, wird sie vom Polizeidienst suspendiert. Josi beginnt zu lügen, da sie eine Beziehung zu Dennis aufgebaut hat. Auf einer Party gerät sie in tödliche Gefahr.

Folge 5: „Am schwärzesten Fluss der Welt“

Dennis wird tatsächlich verhaftet. Doch schon nach kurzer Zeit wird er wegen mangelnder Beweise wieder entlassen. Schon lauert er Josi auf. Mit einem Sexvideo erpresst er sie. Josi weiß es nicht, doch sie lässt sich auf den Mörder ihrer Schwester ein und flüchtet mit Dennis nach Belgien.

Folge 6: „Hohes Venn“

Dennis platziert einen Köder für Luise an Merles Gedenkstätte. Er versteckt sich in einer Hütte, wo er Josi als Geisel festhält, die einen missglückten Fluchtversuch hinter sich hat. Luise verfolgt die beiden, doch Dennis überwältigt sie. Zum Glück ist Nadisa ihrer Kollegin heimlich gefolgt.

Die Besetzung von „Zwei Seiten des Abgrunds“ im Überblick

Anne Ratte-Polle übernimmt die Hauptrolle der Polizistin Luise Berg. An ihrer Seite spielen einige bekannte deutsche Schauspieler. Wer in den durchgehenden Rollen zu sehen ist, erfahrt ihr in der Besetzungsliste.

Rolle – Schauspieler

Luise Berg – Anne Ratte-Polle

Dennis – Anton Dreger

Josi – Lea von Acken

Nadisa – Senita Huskić

Holger Tesche – Dirk Martens

Manuel – Renato Schuch

Dr. Aschhausen – Ann-Kathrin Kramer

Carla – Claudia Eisinger

Erik Ludwig – Maximilian Brauer

Merle – Josephine Thiesen

Heimleiter Börensen – Moritz Führmann

Wann und wo wurde „Zwei Seiten des Abgrunds“ gedreht?

Viele Zuschauer interessieren sich für die Drehorte von Filmen und Serien. Die sechs Folgen von „Zwei Seiten des Abgrunds“ wurden ab Januar 2022 nicht nur in Wuppertal gedreht, wo die Serie spielt, sondern auch in Köln und Belgien. Vor allem die Schwebebahn in Vohwinkel, das Islandufer und das Landgericht waren dabei beliebte Kulissen. Die Dreharbeiten fanden auch am Wupperufer an der Rosenau, unter der Loher Brücke und an der Tiergartentreppe statt.