Freunde des Thriller-Genres kamen im Mai auf ihre Kosten: Auf VOX lief die neue Mini-Serie „Zwei Seiten des Abgrunds“. Darin drehte sich alles um die Familie Berg und einen alten Mordfall. Denn der Mörder von Luise Bergs Tochter wurde frühzeitig entlassen und versuchte, sich zu rächen.

Für Fans stellt sich nun natürlich die Frage: War das bereits alles? Wann und wie geht es weiter? Was zum jetzigen Zeitpunkt über eine mögliche Staffel 2 bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Gibt es eine zweite Staffel von „Zwei Seiten des Abgrunds“?

„Zwei Seiten des Abgrunds“ wurde als Mini-Serie angekündigt. Das bedeutet für gewöhnlich, dass die Geschichte mit einer Staffel abgeschlossen ist. Doch wie bei Streamingdiensten machen es TV-Sender mittlerweile oft auch vom Erfolg einer Produktion abhängig, ob sie eine Fortsetzung in Auftrag geben. Sollten die Quoten also stimmen, wäre eine zweite Staffel gar nicht so unwahrscheinlich.

Wann startet Staffel 2?

Da eine Fortsetzung noch nicht offiziell bestätigt ist, gibt es folglich auch noch kein Startdatum, geschweige denn Sendetermine. Sollte hierzu etwas bekannt werden, erfahrt ihr es an dieser Stelle.

Worum könnte es gehen?

Da noch nichts bestätigt ist, kann man auch bei der Handlung noch nichts Konkretes sagen. Es gäbe aber generell zwei Möglichkeiten: Entweder erzählen die Macher eine andere Geschichte mit ähnlicher Vorgeschichte oder die Geschichte der Familie Berg wird fortgesetzt. Es dürfte in jedem Fall gewiss so spannend werden wie in Staffel 1.

Wie könnte der Cast zu Staffel 2 aussehen?

Abhängig davon, wie die Geschichte sich fortsetzt, würde sich der Cast verändern. Sollte es sich weiterhin um die Familie Berg drehen, würden wir wohl einige Schauspieler aus Staffel 1 wiedersehen. Bis es weitere Infos über die Darsteller der Fortsetzung gibt, findet ihr hier die bisherige Besetzung:

Rolle – Schauspieler