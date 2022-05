Alexander Zverev kämpft bei den 31.5.2022, gegen das spanische Wunderkind Carlos Alcaraz um den Einzug ins Halbfinale. Zverev geht nach den aktuellen Eindrücken von Paris als Außenseiter in die Partie, Alcaraz trumpft im Stade Roland Garros bislang ganz groß auf. Olympiasiegerkämpft bei den French Open 2022 in Paris am heutigen Dienstag,, gegen das spanische Wunderkindum den Einzug ins Halbfinale. Zverev geht nach den aktuellen Eindrücken von Paris als Außenseiter in die Partie, Alcaraz trumpft im Stade Roland Garros bislang ganz groß auf.

Uhrzeit : Wann findet das Match zwischen Zverev und Alcaraz statt?

: Wann findet das Match zwischen Zverev und Alcaraz statt? TV : Wo wird das Viertelfinale der French Open live im Free-TV übertragen?

: Wo wird das Viertelfinale der French Open live im Free-TV übertragen? Stream: Gibt es eine Übertragung im Livestream?

Alle Infos zum Viertelfinal-Match Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz bekommt ihr hier.

Zverev vs. Alcaraz – Uhrzeit: Wann beginnt das Viertelfinale der French Open 2022?

Der Tennis-Tag bei den French Open beginnt am heutigen Dienstag um 12 Uhr. Das Viertelfinal-Duell zwischen Alexander Zverev und Carlos Alacaraz ist als drittes Match für 14:30 Uhr angesetzt. Gespielt werden soll die Begegnung auf dem Court Philippe Chatrier, dem größten Stadion der Anlage.

Alle Infos zum Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz noch einmal im Überblick:

Turnier : French Open 2022

: French Open 2022 Runde : Viertelfinale

: Viertelfinale Match : Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz

: Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz Datum : 31.5.2022

: 31.5.2022 Uhrzeit : 14:30 Uhr

: 14:30 Uhr Court: Philippe Chatrier

Das spanische „Wunderkind“ Carlos Alcaraz in Aktion. „Er ist im Moment der beste Tennisspieler der Welt“, hatte Zverev bereits zuvor über den 19 Jährigen gesagt, der nun seit 14 Spielen ungeschlagen und der neue Superstar der Szene ist.

© Foto: Bernat Armangue/dpa

Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Den kompletten Turnier-Tag der French Open können Tennis-Fans heute live im Fernsehen verfolgen. Der frei empfangbare Sender Eurosport überträgt die Sessions ab 11:30 Uhr live auf Eurosport 1 im Free-TV. Auch auf Eurosport 2, dem kostenpflichtigen Eurosport-Sender wird das Turnier in Paris ausgestrahlt. Eurosport 2 ist allerdings heute nicht im Einsatz.

Zverev heute im Livestream: So seht ihr das Match gegen Alcaraz online

Eurosport kann parallel zur Ausstrahlung im TV auch online empfangen werden. Über den kostenpflichtigen Eurosport Player kann sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 empfangen werden. Für den Livestream fällt ein monatlicher Betrag in Höhe von 6,99 Euro an. Auch JOYN+ wird Zverev vs. Alcaraz zeigen. Ein Abonnement kostet hier 6,99 Euro pro Monat.

Zudem gibt es die Möglichkeit, das Zverev-Match über den Streamingdienst DAZN zu verfolgen. Eine Kooperation zwischen DAZN und Eurosport führt dazu, dass die French Open hier rund um die Uhr live zu sehen sind.

French Open heute live: Zverev geht nicht als Favorit in die Partie