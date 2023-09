Alle Infos zum Halbfinal-Match Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz bekommt ihr hier.

Die deutsche Nummer eins Zverev setzte sich in einem dramatischen Achtelfinale in New York trotz körperlicher Probleme gegen den ebenfalls angeschlagenen Südtiroler Jannik Sinner nach 4:40 Stunden durch – das Achtelfinal-Match wurde allerdings von einem Skandal überschattet . Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bei den US Open kommt es nun nach deutscher Zeit in der Nacht auf Donnerstag zum Duell zwischen Zverev und Alcaraz. Die Partie beginnt nach dem Aufeinandertreffen von Marketa Vondrousova aus Tschechien und der Amerikanerin Madison Keys, das um 19.00 Uhr New Yorker Zeit startet.