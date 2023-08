Nachdem „Zurück in die Schule“ im Vorjahr ein großer Erfolg auf Sat.1 wurde, steht nun eine zweite Staffel an. Darin werden neue Prominente zurück in die Schule gesendet und müssen ihr Wissen unter Beweis stellen. Jörg Pilawa moderiert vier neue Folgen der Show.

In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was zur Ausstrahlung, den Kandidaten, dem Moderator und Co. bekannt ist.

Wann läuft „Zurück in die Schule“ auf Sat.1?

Sat.1 hat vier neue Folgen von „Zurück in die Schule“ angekündigt. Diese laufen ab dem 25.08.2023 wöchentlich immer freitags zur Primetime.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Freitag, 25.08.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 01.09.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 08.09.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 15.09.2023, um 20:15 Uhr

Wird „Zurück in die Schule“ auf Sat.1 wiederholt?

Die Sendung wird kein zweites Mal auf Sat.1 gezeigt. Wer die Ausstrahlung zur Primetime verpasst, hat demnach Pech gehabt.

Gibt es „Zurück in die Schule“ im Stream auf Joyn?

„Zurück in die Schule“ kann parallel zur Ausstrahlung auf Sat.1 auch auf Joyn verfolgt werden. Die Sendung steht dort außerdem im Nachhinein als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Zurück in die Schule“?

In der Sat.1-Show werden Prominente „Zurück in die Schule“ geschickt. Was wissen sie noch aus ihrer Grundschulzeit? Zuerst werden sie von jeweils zwei Kinder-Lehrkräften auf die große Abschlussprüfung vorbereitet. Auf dem Lehrplan stehen Deutsch, Mathematik, Religionen, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik. In der Show selbst wird jeder Prominente schließlich in zwei mündlichen und einer schriftlichen Prüfung getestet. Wer schafft das Grundschuldiplom? Je besser die Noten sind, desto mehr Geld gibt es für die Schulklasse der jeweiligen Gastgeber-Grundschule. Bewertet werden die Leistungen von vier Grundschullehrkräften.

Welche Promis werden „Zurück in die Schule“ geschickt?

vier Promis dem Grundschul-Wissenstest. Im Voraus hat Sat.1 nur einige der Kandidaten angekündigt. Dazu zählen Katrin Müller-Hohenstein, Pro Folge stellen sichdem Grundschul-Wissenstest. Im Voraus hat Sat.1 nur einige der Kandidaten angekündigt. Dazu zählen Laura Karasek Ross Antony , Smudo und Jörg Wontorra.

In der ersten Folge schlüpfen die Kinder der Don-Bosco-Montessori-Schule in Düsseldorf in die Rolle der Lehrkräfte. Welche Prominenten von ihnen unterrichtet werden und was sie dazu sagen, seht ihr hier:

Meret Becker: „Ich bin vom Gymnasium geflogen, weil ich zum zweiten Mal eine Klasse wiederholen musste.“

Mirja Boes: „In Chemie musste ich immer vorne sitzen, damit mich der Lehrer im Blick hat.“

Bastian Bielendorfer: „Ich habe das völlig unterschätzt und erst vor drei Tagen zum Lernen angefangen. Jetzt bin ich überrascht, dass das nicht gereicht hat.“

Nelson Müller: „Man denkt, das ist einfach. Grundschule weiß man immer irgendwie. Aber da sind schon ein paar schwere Dinge dabei.“

Das ist der Moderator von „Zurück in die Schule“