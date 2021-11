„Zimmer mit Stall“ ist eine Filmreihe im Ersten. Im November warten auf die ARD-Zuschauer zwei neue Folgen. Den Anfang macht der Film „Schwiegermutter im Anflug“ am 19.11.2021, der einige unerwartete Wendungen verspricht. Weiter geht es dann eine Woche später mit der Folge „Schwein gehabt“.

Wann läuft „Zimmer mit Stall“ und um was geht es? Wer sind die Darsteller und wo wurde gedreht? Sendetermine, Sendezeit, Stream, Handlung und Drehort im Überblick.

„Zimmer mit Stall“: Sendetermine und Mediathek

„Zimmer im Stall“ läuft im Rahmen von „Endlich Freitag im Ersten“. Hier findet ihr die kommenden Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

„Schwiegermutter im Anflug“

Freitag, 19.11.2021, um 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 20.11.21 um 01:20 Uhr im Ersten

Ab 18.11.2021 in der Mediathek

„Schwein gehabt“

Freitag, 26.11.2021, um 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 27.11.21 um 01:20 Uhr im Ersten

Ab 25.11.2021 in der Mediathek

In der ARD Mediathek stehen die Folgen nach der Ausstrahlung noch drei drei Monate kostenlos als Stream zur Verfügung.

„Zimmer mit Stall“: Folgen im Episodenguide

Die Reihe „Zimmer im Stall“ besteht bislang aus sieben Folgen, zwei weitere sind geplant.

Alle Folgen im Überblick:

Folge 1: „Ab in die Berge“

Folge 2: „Tierisch gute Ferien“

Folge 3: „Berge versetzen“

Folge 4: „Feuer unterm Dach“

Folge 5: „Die Waschbären sind los“

Folge 6: „Schwiegermutter im Anflug“

Folge 7: „Schwein gehabt“

Folge 8: „Ein Pferd geht durch“ (AT)

Folge 9: „Zirkus Poldini (aka Zirkus Ursari)“ (AT)

„Zimmer mit Stall – Schwiegermutter im Anflug“: Handlung

Vergangenheit und Gegenwart prallen aufeinander: In der sechsten Folge der beliebten ARD-Reihe „Zimmer mit Stall“ wagen Sophie und ihre Tochter Leonie einen Neuanfang. Mit dem Umzug nach Oberbayern auf einem abgelegenen Bauernhof ist Sophie nun Pensionswirtin und frischgebackene Bürgermeisterin. Doch das neue Leben auf dem Hof wird schnell zum Kampf – der Bruder des Vorbesitzers genießt lebenslanges Wohnrecht. Doch nicht genug: Unliebsamer Besuch kündigt sich an. Ex- Schwiegermutter Brigitte aus Paris steht vor der Tür. Sophie möchte möglichst wenig von ihr wissen, doch Brigitte ist aus einem Grund hier – sie will, dass Sophie wieder zu ihrem ihrem Sohn Phillippe zurückkehrt. Als wäre der Stress mit der Ex-Schwiegermutter nicht genug, steigt ihr auch das Amt als Bürgermeisterin über den Kopf. Die Müllabfuhr funktioniert nicht. Damit sie die Bewohner nicht enttäuscht, lagert sie den Müll auf ihrem Hof und bekommt dabei tatkräftige Unterstützung von Felix, der unerwartet aufgetaucht ist und ihr den Kopf verdreht. Weitere unerwünschte Gäste kommen dazu und die Geheimmission der Ex-Schwiegermutter ist weiterhin im Gange. Sophie hat gewiss noch einige Dinge in den Griff zu bekommen, bevor sie ihr neues Leben genießen kann.

Phillippe (François Smesny) möchte Sophie zurück und dabei hilft ihm seine Mutter auf eine besondere Art und Weise.

© Foto: ARD Degeto/Hendrik Heiden

„Zimmer mit Stall – Schwiegermutter im Anflug“: Darsteller

Wer sind die Schauspieler der sechsten Folge „Zimmer mit Stall?“ Wir haben euch die Darsteller aufgelistet:

Rolle – Schauspieler

Sophie – Aglaia Szyszkowitz

Barthl – Friedrich von Thun

Johanna – Brigitte Hobmeier

Amir – Jawad Karim Rajpoot

Margarethe Bosch – Christine Ostermayer

Hans Bosch – Hark Bohm

Rosalie – Bettina Mittendorfer

Quirin Burger – David Baalcke

Leonie – Carolin Garnier

Ferdinand – Philipp Sonntag

Max – Emanuel Fitz

Schorsch Müller – Marcus Grüsser

Paul – Jochen Paletschek

Postangestellte – Barbara Maria Messner

Vermieterin – Sonja Beck

Postbote – Cengiz Öztunc

Wirt – Sebastian Horn

Peter – Manfred Schopf

Laborantin – Laura Kellermann

Freund von Amir – Leif Eisenberg

Laborant – Florian Braig

„Zimmer mit Stall – Schwiegermutter im Anflug“: Drehort

Die Komödie wurde laut ARD zwischen Juli und August 2020 gedreht. Drehort des Filmes war Hausham, eine Stadt in Oberbayern, und deren Umgebung.