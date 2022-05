Das Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ auf ProSieben läuft am Mittwoch mit einer neuen Folge. Am 18.05.2022 begrüßen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel wieder verschiedene Gäste im Studio, um mit ihnen über ein aktuelles Thema zu sprechen.

Worum geht es in der Sendung heute Abend ?

? Wer ist im Studio dabei?

Alle aktuellen Infos rund um Gäste, Themen und die Moderatoren findet ihr hier im Überblick.

„Zervakis & Opdenhövel. Live.“ heute: Themen am 18.05.22

In jeder Ausgabe von „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ sind verschiedene Gäste im Studio, um über ein aktuelles Thema zu sprechen. Am 18.05.2022 sprechen die Moderatoren mit ihren Gästen über diese Themen:

Die schwierige und herausfordernde Lage der Tafel Deutschland

Plötzlich Roman-Figur: Das neue Buch über Bastian Schweinsteiger

Preppen – wie sinnvoll ist es in der aktuellen Lage, die privaten Lager zu füllen?

„Zervakis & Opdenhövel. Live.“ heute: Gäste am 18.05.22

In jeder Sendung von „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ sind Gäste im Studio. Wer am 18.05.2022 im Studio dabei ist und wer über welches Thema spricht, seht ihr hier:

Jörg Pilawa (Moderator): Jörg Pilawa unterstützt schon lange die Tafel Deutschland und will live im Studio auf die sehr schwierige und herausfordernde Lage der gemeinnützigen Organisation aufmerksam machen: „Während die Tafel aktuell fast doppelt so viele Essen an Bedürftige ausgibt wie sonst, ist die Spendenbereitschaft generell zurückgegangen.“

Bastian Schweinsteiger (Ex-Fußballprofi) und Martin Suter (Schriftsteller): Bastian Schweinsteiger und Martin Suter unterhalten sich mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel über das neue Buch des Autors, in dem Schweinsteiger die Hauptrolle spielt.

„Zervakis & Opdenhövel. Live.“: Sendetermin und Livestream

Wie gewohnt läuft die Talkshow „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ mittwochs um 21:25 Uhr im TV auf ProSieben und im Livestream. Die Sendetermine und Sendezeit in dieser Woche im Überblick:

Mittwoch, 18.05.2022 um 21:25 Uhr

Linda Zervakis: Die Moderatorin im Porträt

Von 2013 bis 2021 war Linda Zervakis Sprecherin der Tagesschau in der ARD bevor sie zu ProSieben wechselte. „Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, ich wollte etwas Neues wagen. Während ich bislang meist nur über traurige und tragische Meldungen berichten musste, wollen Matthias und ich in „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ Menschen informieren, Themen mit Gästen vertiefen und die Zuschauer unterhalten.“

Matthias Opdenhövel: Der Moderator im Porträt

Matthias Opdenhövel wurde als Moderator bei der ProSieben-Show „Schlag den Raab“ von 2006 bis 2011 bekannt. Zehn Jahre lang stand er danach für die „Sportschau“ vor der Kamera. Darauf folgte der Wechsel zurück zu ProSieben. „Ich bin ein neugieriger Mensch, deshalb bin ich Journalist geworden. Das Schöne an ‚Zervakis & Opdenhövel. Live.’ ist, dass wir die komplette Palette an Themen bedienen können: Wir können spannende, lustige oder nachhaltige Geschichten erzählen.“