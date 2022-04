Fans des „ZDF-Fernsehgartens“ können sich freuen, denn schon bald geht es wieder los: Die Show startet am Sonntag, 08.05.2022, in eine neue Saison. Und auch in diesem Jahr wird die Moderatorin Andrea Kiewel wieder durch die Folgen führen. Zuschauer können sich dann auf jede Menge musikalische Unterhaltung, aber auch auf spektakuläre Aktionen und emotionale Überraschungen gefasst machen.

Wann laufen die neuen Folgen?

Welche Gäste werden auftreten?

werden auftreten? Wo gibt es Tickets?

Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Tickets, Gäste, Programm, Mediathek und Livestream findet ihr in dieser Übersicht.

„ZDF-Fernsehgarten“ 2022: Start

Der „ZDF-Fernsehgarten“ findet meistens von Anfang Mai bis Ende September statt. So auch in diesem Jahr. Der Startschuss in die neue Saison fällt dementsprechend am Sonntag, 08.05.2022, um ca. 12 Uhr.

„ZDF-Fernsehgarten“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Der „ZDF-Fernsehgarten“ findet in diesem Jahr voraussichtlich vom 08. Mai bis zum 25. September 2022 jeweils sonntags um die Mittagszeit statt. Die genauen Sendezeiten stehen im Moment jedoch noch nicht fest. Sollten dazu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, findet ihr diese hier.

Die Sendetermine im Überblick:

1. Folge: 08.05.2022 (Saisoneröffnung)

2. Folge: 15.05.2022

3. Folge: 22.05.2022

4. Folge: 29.05.2022

5. Folge: 05.06.2022

6. Folge: 12.06.2022

7. Folge: 19.06.2022

8. Folge: 28.06.2022

9. Folge: 03.07.2022

10. Folge: 10.07.2022

11. Folge: 17.07.2022

12. Folge: 24.07.2022

13. Folge: 31.07.2022

14. Folge: 07.08.2022

15. Folge: 14.08.2022

16. Folge: 28.08.2022

17. Folge: 04.09.2022

18. Folge: 11.09.2022

19. Folge: 18.09.2022

20. Folge: 25.09.2022

„ZDF-Fernsehgarten“ 2022: Livestream und ZDF-Mediathek

Wer die neuen Shows des „ZDF-Fernsehgartens“ verpasst, hat Glück, denn auch in diesem Jahr werden die Folgen wieder in der ZDF-Mediathek als Wiederholung abrufbar sein. Außerdem können die Shows auf zdf.de als Livestream angesehen werden.

„ZDF-Fernsehgarten“ 2022: Gäste und Programm

Bisher stehen das Programm und die Gäste der neuen Saison des „ZDF-Fernsehgartens“ noch nicht fest, da diese immer vier Wochen vor der nächsten Show bekannt gegeben werden. Sobald das Programm eines Sendetages feststeht, findet ihr die entsprechenden Informationen hier.

Es lässt sich jedoch vermuten, dass auch in diesem Jahr wieder beliebte Mottos wie Mallorca, Schlager, Oktoberfest und Discofox Teil der Shows sein werden. Außerdem können Fans der sonntäglichen Unterhaltung sich sicher sein, dass die Moderatorin Andrea Kiewel auch 2022 hochkarätige Gäste auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßen wird.

„ZDF-Fernsehgarten“ 2022: Wo bekommt man Tickets?

Der Ticketvorverkauf für den „ZDF-Fernsehgarten“ 2022 läuft bereits seit Montag, 7. März 2022, um 10:00 Uhr. Seitdem kann man sich mit einer Reservierungsanfrage beim „ZDF-Fernsehgarten“ registrieren. Dabei handelt es sich laut ZDF um eine unverbindliche Anfrage, die nach ihrem Eingang auch nicht bestätigt wird. Sollten zu viele Anfragen eingehen, wird das ZDF diese nach Datum des Posteingangs auswählen. Aller Voraussicht nach können erst Anfang April Bestätigungen beziehungsweise Zusagen verschickt werden.

Tickets reservieren könnt. Die Shows sind im Moment noch nicht ausverkauft, weshalb ihr auf der Ticket-Seite des ZDF immer nochkönnt.

„ZDF-Fernsehgarten“ 2022: Moderatorin Andrea Kiewel im Porträt

Die Moderatorin Andrea Kiewel wird auch 2022 wieder dabei sein. Sie begeistert bereits seit dem Jahr 2000 fast ohne Unterbrechung die Fans des „ZDF-Fernsehgartens“.

Andrea Kiewel im Steckbrief:

Name: Andrea Kiewel

Andrea Kiewel Beruf: Moderatorin, ehemalige Leistungsschwimmerin

Moderatorin, ehemalige Leistungsschwimmerin Geburtstag: 10.06.1965

10.06.1965 Alter: 56 Jahre

56 Jahre Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Frankfurt / Tel-Aviv

Frankfurt / Tel-Aviv Staatsangehörigkeit: Deutschland

Deutschland Größe: 178 cm

178 cm Gewicht: 69 kg

69 kg Familienstand: geschieden / liiert

geschieden / liiert Kinder: zwei Söhne

Im deutschen Fernsehen ist die Moderatorin kaum mehr wegzudenken. Doch wie tickt sie privat? In diesem Porträt zu Andrea Kiewel findet ihr alle Informationen zu Partner, Kinder, Buch und mehr: