Es geht wieder los: Der ZDF-Fernsehgarten startet mit der ersten Folge am Sonntag, 09.05.2021, in den Sommer. Auch in dieser Saison hält die Show mit Moderatorin Andrea Kiewel wieder einiges an Überraschungen bereit. Die Zuschauer dürfen sich also wieder von spektakulären Aktionen, emotionalen Überraschungen bis hin zu hilfreichen Service-Themen freuen. Für musikalische Unterhaltung ist natürlich auch durch einige Auftritte gesorgt.

Wir haben euch alles rund um die Sendetermine, Gäste, Moderatorin und den Stream in der Mediathek zusammengefasst.

ZDF-Fernsehgarten 2021: Sendetermine und Sendezeit

Die Show findet voraussichtlich vom 9. Mai bis zum 26. September 2021 jeweils sonntags um die Mittagszeit von ca. 11:50 Uhr bis 14:00 Uhr live statt.

Das sind die bekannten Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

1. Folge: 09.05.2021 um 12:00 Uhr (Saisoneröffnung)

2. Folge: 16.05.2021 um 11:50 Uhr

3. Folge: 23.05.2021 um 12:00 Uhr

4. Folge: 30.05.2021 um 11:50 Uhr

5. Folge: noch nicht bekannt

6. Folge: noch nicht bekannt

7. Folge: noch nicht bekannt

8. Folge: noch nicht bekannt

9. Folge: noch nicht bekannt

10. Folge: noch nicht bekannt

11. Folge: noch nicht bekannt

12. Folge: noch nicht bekannt

13. Folge: noch nicht bekannt

14. Folge: noch nicht bekannt

15. Folge: noch nicht bekannt

16. Folge: noch nicht bekannt

17. Folge: noch nicht bekannt

18. Folge: noch nicht bekannt

19. Folge: noch nicht bekannt

20. Folge: 26.09.2021 (Jubiläumsausgabe „35 Jahre ZDF-Fernsehgarten“)

ZDF-Fernsehgarten 2021: Stream und ZDF Mediathek

online als Live-Stream und als Wiederholung in der Die neue Saison des ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel läuft nicht nur im Fernsehen. Die Folgen gibt es auchalsund alsin der ZDF Mediathek.

ZDF-Fernsehgarten 2021: Thema, Gäste, Programm im Mai 2021

Seit 35 Jahren läuft der Fernsehgarten bereits im ZDF. Wir haben für euch das kommende Programm samt der Gäste zusammengefasst:

09.05.2021

Thema: Saisoneröffnung

Programm: Backaktion mit Köchin Sally Özcan, Beitrag zum Thema Bumerang, Artistik und Trends, Muttertags-Aktion

Gäste: u.a. Maite Kelly, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Mike Leon Grosch, Mike Singer

16.05.2021

Thema: Da staunst du, was!

Programm: Experimente, skurile Darbietungen und viel Musik

Gäste: u.a. Wincent Weiss, Nino de Angelo, Vincent Gross, LINDA

23.05.2021

Thema: Discofox

Programm: aktuelle Schlager, Service zu den Themen Füße und Haare sowie ein kulinarisches Highlight

Gäste: noch nicht bekannt

30.05.2021

Thema: Deutschlandreise

Programm: noch nicht bekannt

Gäste: noch nicht bekannt

(Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend.)

ZDF-Fernsehgarten 2021: Moderatorin Andrea Kiewel im Kurzporträt

Moderatorin Andrea Kiewel – besser bekannt als Kiwi – begeistert die Zuschauer durch ihre fröhliche Art. Fast ohne Unterbrechung moderiert Andrea Kiewel seit dem Jahr 2000 den ZDF-Fernsehgarten.

Andrea Kiewel im Steckbrief:

Name: Andrea Kiewel

Beruf: Moderatorin, Schwimmerin

Geburtstag: 10.06.1965

Sternzeichen: Zwillinge

Geburtsort: Berlin

Staatsangehörigkeit: Bundesrepublik Deutschland

Größe: 178 cm

Gewicht: 69 kg

Familienstand: geschieden