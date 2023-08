Das „Heute Journal“ wird in der Regel ab 21:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt. An diesem Mittwoch sieht das allerdings anders aus. Statt der Nachrichtensendung zeigt das Zweite um diese Uhrzeit ein anderes Programm.

ZDF überträgt Leichtathletik-WM

Moderiert wird das Sportevent von Norbert König. Zwischen 20:15 und 22 Uhr strahlt das ZDF am 23. August die Leichtathletik-WM live aus Budapest aus. In der Spätsession werden unter anderem die Disziplinen Hammerwurf, Stabhochsprung und 100-Meter-Hürdenlauf gezeigt.

Programmänderung: „Heute Journal“ ab 22 Uhr

„Heute Journal“-Zuschauer müssen sich an diesem Mittwoch etwas gedulden. Die Nachrichtensendung beginnt erst ab 22 Uhr. Übrigens: Es ist nicht die einzige Änderung in dieser Woche. Auch in den kommenden Tagen wird das „Heute Journal“ nicht ab 21:45 Uhr auf Sendung gehen. Hier eine Übersicht: