Yeliz Koc ist eine TV-Persönlichkeit und Influencerin. Bekannt wurde die 28-Jährige durch ihre Teilnahme an der RTL-Sendung „Der Bachelor“ 2018. Seither ist sie immer wieder in Shows zu sehen. Aktuell ist sie Teil des Casts von „Kampf der Realitystars“ und macht sorgt vor allem durch ihre Romanze mit Paco Herb für Aufsehen.

Alle Infos rund um Alter, Kind und Beziehungsstatus findet ihr hier im Porträt.

Yeliz Koc im Steckbrief: Alter, Größe, Kind, Instagram

Alle Fakten zu der TV-Persönlichkeit im Überblick:

Name: Yeliz Koc

Yeliz Koc Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Influencerin

Reality-TV-Darstellerin, Influencerin Geburtstag: 03. November 1993

03. November 1993 Alter: 28

28 Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Größe: 170 cm

170 cm Geburtsor t: Hannover

t: Hannover Wohnort: Hannover

Hannover Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: eine Tochter

eine Tochter Instagram: _yelizkoc_

_yelizkoc_ Podcast: Bad Boss Moms

Yeliz Koc nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

Yeliz Koc zieht in der dritten Staffel des RTL2-Formats „Kampf der Realitystars“ mit 21 prominenten Mitstreitern in eine Sala an einen thailändischen Strand. Doch das bedeutet keinesfalls Urlaub und Luxus für die Promis. In verschiedenen Challenges kämpfen die „Realitystar 2022“ und 50.000 Euro Preisgeld. Nur wer die actionreichen Challenges erfolgreich meistert, wird in der „Stunde der Wahrheit“ nicht von Moderatorin zieht in der dritten Staffel des RTL2-Formatsmitin eine Sala an einen thailändischen Strand. Doch das bedeutet keinesfalls Urlaub und Luxus für die Promis. In verschiedenen Challenges kämpfen die Teilnehmer gegeneinander um den TitelundPreisgeld. Nur wer die actionreichen Challenges erfolgreich meistert, wird in dernicht von Moderatorin Cathy Hummels nach Hause geschickt.

Yeliz Koc hat sich ein klares Ziel für ihre Teilnahme gesetzt: „Ich bin bei „Kampf der Realitystars“ dabei, weil ich noch nie etwas in meinem Leben gewonnen habe und ich mir geschworen habe, ich werde nicht aufgeben, bis ich irgendwann mal gewinne. Deswegen bin ich auch hier.“

Yeliz Koc: Kind und Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht

Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin lernte 2018 durch die Teilnahme an der RTL-Sendung „Bachelor in Paradise“ Realitystar Johannes Haller kennen. Erst nach der Sendung entdeckten sie ihre Gefühle füreinander. Die Beziehung hielt bis Dezember 2019.

2020 lernte Yeliz Koc den Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht kennen. Bereits nach kurzer Zeit wurden die beiden ein Paar und zogen in eine gemeinsame Wohnung. Im Februar 2021 verkündete das Paar ihre Schwangerschaft. Nach zahlreichen Trennungsgerüchten gab Jimi Blue Ochsenknecht im September 2021 die Trennung zur werdenden Mutter bekannt. Am 2. Oktober 2021 kam ihre gemeinsame Tochter Snow Elaine zur Welt.

Ist Paco Herb der neue Freund von Yeliz Koc?

Zuletzt gab es Gerüchte, dass Yeliz Koc und ihr „Kampf der Realitystars“-Mitstreiter Paco Herb ein Paar seien. Immer wieder zeigten sie sich gemeinsam auf Instagram, wirkten dabei vertraut. Die Ausstrahlung der Folgen schürte das nur weiter an – die beiden turteln und knutschen sogar.

Doch auf Instagram äußerte sich Koc kürzlich zur Verbindung der beiden. „Ich bin dankbar, einen Freund wie ihn in meinem Leben zu haben, da er Werte hat, die heutzutage selten sind“, so die 28-Jährige. Herb antwortete in einer Fragerunde auf Instagram auf die Frage eines Fans, ob er aktuell vergeben ist, klar mit: „Nein.“

Somit scheint die junge Mutter aktuell Single zu sein. Auch wenn sie sich wohl einen anderen Ausgang gewünscht hätte, wie einer Folge ihres Podcasts „Bad Boss Moms“, den sie mit ihrer Schwester Filiz führt, zu entnehmen ist.

Yeliz Kocs Ohrfeige bei „Der Bachelor“ bleibt unvergessen

Yeliz Koc wurde durch ihre Teilnahme an der achten Staffel des RTL-Formats „Der Bachelor“ bekannt. Nachdem sie in der fünften Nacht keine Rose von „Bachelor“ Daniel Völz erhielt, verpasste sie ihm kurzerhand eine Ohrfeige und schrieb dadurch Geschichte bei der Kuppel-Show. Im Anschluss konnte sich Yeliz Koc weitere TV-Auftritte sichern. So nahm sie unter anderem an den RTL-Formaten „Bachelor in Paradise“ und „Das Sommerhaus der Stars“ teil.

Yeliz Koc: Podcast „Bad Boss Moms“ mit Schwester Filiz

Podimo stehen die „Bad Boss Moms“ für starke Emotionen. Yeliz spricht darin offen über ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Die Hannoveraner Schwestern, Mütter und Geschäftsfrauen Yeliz Koc und Filiz Rose sprechen in ihrem Podcast „Bad Boss Moms“ von ihrem gemeinsamen Weg zum Erfolg, auf dem jede für sich ihre ganz persönliche Richtung gefunden hat. Laut der Beschreibung aufstehen diefür starke Emotionen. Yeliz spricht darin offen über ihr Leben als alleinerziehende Mutter.

Yeliz Koc auf Instagram

Nicht nur im TV sondern auch auf der Social-Media-Plattform Instagram ist Yeliz Koc sehr präsent. Auf ihrem öffentlichen und verifizierten Account unterhält sie rund 578.000 Follower (Stand: 01.06.2022). Neben der Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten verdient sich Yeliz Koc so auch noch als Influencerin ihren Lebensunterhalt. Besonders gerne teilt sie Bilder aus Urlauben und ihrem Privatleben als junge Mutter.

Yeliz Koc: Vermögen

Auf Instagram teilt Yeliz Koc viele Bilder aus dem Urlaub. Wie sie sich diesen immer leisten kann, fragen sich wohl viele ihrer Fans. Über ihr genaues Vermögen ist allerdings nichts bekannt.