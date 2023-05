Es gibt gute Nachrichten für Fans von „To All The Boys I’ve Loved Before“, denn Netflix veröffentlichte ein Spin-Off der erfolgreichen Trilogie. „XO, Kitty“ erzählt die Geschichte der jüngsten Covey-Schwester. Kitty fliegt darin nach Korea und erlebt ihr eigenes Abenteuer in Sachen Liebe. Für Fans stellt sich nun natürlich die Frage: War das bereits alles? Wann und wie geht es weiter?

Ob es eine Fortsetzung geben wird und wann man mit ihr rechnen könnte, haben wir genauer unter die Lupe genommen. Alle bekannten Infos zu „XO, Kitty“ Staffel 2 bekommt ihr hier.

Gibt es Staffel 2 von „XO, Kitty“?

keine Garantie für eine Fortsetzung. Für gewöhnlich macht es Netflix vom Erfolg einer Neuveröffentlichung abhängig, ob es Staffel 2 geben wird. Wenn dieser nur annähernd so gut ausfällt wie bei „To All The Boys I’ve Loved Before“, sollte das jedoch kein Problem sein. „XO, Kitty“ ist eine neue Serie und Staffel 1 ist gerade erst erschienen. Deshalb gibt es. Für gewöhnlich macht es Netflix vomabhängig, ob esgeben wird. Wenn dieser nur annähernd so gut ausfällt wie bei, sollte das jedoch kein Problem sein.

Wann startet Staffel 2 auf Netflix?

Ob es eine Fortsetzung von „XO, Kitty“ geben wird, steht noch nicht fest. Somit kann hier auch noch kein Erscheinungsdatum genannt werden. Sobald Netflix etwas hierzu bekannt gibt, ergänzen wir das an dieser Stelle.

Sicher sein dürfte allerdings, dass die neuen Folgen ab 9 Uhr am Startdatum zur Verfügung stehen werden.

Darum könnte es in der Fortsetzung gehen

Da die erste Staffel von „XO, Kitty“ gerade erst veröffentlicht wurde, lässt sich über die Handlung einer möglichen Staffel 2 im Moment nur spekulieren. Kehrt Kitty zurück in die USA? Findet sie sich besser an dem Internat in Korea zurecht? Und wie geht ihr Liebesleben weiter? Mit Sicherheit gibt es noch einige Abenteuer, die sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden erleben wird.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 2?

Bei der Folgenanzahl orientiert sich Netflix für gewöhnlich immer an vorangehenden Staffeln. Für eine Fortsetzung von „XO, Kitty“ würde das zehn weitere Episoden bedeuten.

Gibt es einen Trailer zur Fortsetzung von „XO, Kitty“?

Staffel 2 von „XO, Kitty“ wurde noch nicht bestätigt, weshalb aktuell auch noch keine Dreharbeiten laufen. Somit gibt es auch noch keinen Trailer zu Staffel 2. Sobald er veröffentlicht wird, ergänzen wir ihn an dieser Stelle.

Das ist die Besetzung von „XO, Kitty“ Staffel 2

Je nachdem, wie es mit Kitty weitergeht, wird sich der Cast verändern. Sollte sie im Internat bleiben, werden wir wohl einige Schauspieler aus Staffel 1 wiedersehen. Aber auch ihr Vater und ihre Stiefmutter könnten wieder eine Rolle spielen. Bis es weitere Infos über die Darsteller der Fortsetzung gibt, findet ihr hier die bisherige Besetzung:

Schauspieler – Rolle