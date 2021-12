Würzburger Kickers gegen TSV 1860 München: Am heutigen Montag, 20.12.2021 steht am letzten Spieltag der 3. Liga vor der Winterpause das bayrische Duell an. Am 20. Spieltag sind die Löwen zu Gast in Würzburg.

Die Münchner sind aktuell auf dem zehnten Rang der Tabelle und konnten in den letzten fünf Spielen drei Siege einfahren. Zuletzt gewann die Mannschaft von Michel Köllner gegen die Dortmund-Reserve und hat so 26 Zähler auf dem Konto. Bei den Kickers hingegen sieht es schlechter aus, mit nur 17 Punkten und lediglich drei Unentschieden in den letzten fünf Spielen liegt das Team auf dem vorletzten Platz. Mit nur 14 Treffern in 19 Spielen stellt die Mannschaft von Danny Schwarz die schlechteste Offensive der Liga. Ein heutiger Sieg gegen Sechzig ist wichtig im Kampf gegen den Abstieg, allerdings spricht die Statistik für den TSV.

Würzburg gegen 1860 München: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 3. Liga zwischen Würzburg und dem TSV findet am Montag, den 20.12.2021, um 19:00 Uhr in der Würzburger Flyeralarm-Arena statt.

Alle Infos zum Montagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Würzburg gegen 1860 München: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Würzburg vs. 1860 München: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Drittligaspiel wird es leider auch nicht geben. Lediglich bei Magenta kann das Spiel zwischen den Kickers und 1860 kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Würzburg gegen München am 20.12.2021 um 19:00 Uhr: