Es ist schon sehr lange her, dass in Deutschland ein Mensch von einem Wolf getötet wurde. Doch genau darum geht es im Film „Wolfsjagd“, der am Samstag, 30.09.2023, im Ersten Premiere feiert: Die Wildhüterin Sara bekommt den Auftrag, eine Wölfin aufzuspüren. Während ihrer Suche findet sie jedoch eine Leiche. War die tote Frau etwa das erste Opfer der Wölfin?

„Wolfsjagd“ beschäftigt sich mit der Frage, ob die Natur böse ist. Doch worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung und Besetzung findet ihr hier auf einen Blick.

„Wolfsjagd“: Sendetermine und Sendezeiten

Das Drama „Wolfsjagd“ wird am Samstag, 30.09.2023, im Ersten erstausgestrahlt. Noch in derselben Nacht wird der Spielfilm wiederholt.

Das sind die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Samstag, 30.09.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 01.10.2023, um 02:15 Uhr im Ersten

Gibt es den Film „Wolfsjagd“ in der ARD-Mediathek?

Wer das spannende Drama rund um die Wälder und Tiere Deutschlands verpasst hat, hat Glück: Die Highlights, die im Ersten laufen, gibt es für gewöhnlich auch in der ARD-Mediathek. Dort kann sich jeder den Film ein weiteres Mal ansehen – natürlich kostenlos.

Worum geht es in „Wolfsjagd“?

Sara Jahnke ist Wildhüterin. Sie lebt allein in den Wäldern Kanadas. Eigentlich findet sie die Einsamkeit entspannend, doch manchmal muss sie trotzdem ihre Familie besuchen gehen. Momentan ist sie bei ihrem Vater Robert Jahnke und ihrer erwachsenen Tochter Julia in Brandenburg zu Besuch. Dort hält sie es jedoch nicht lange aus. Kurz bevor sie wieder nach Kanada zurückkehren möchte, bekommt sie den Auftrag, eine auffällig gewordene Wölfin aufzuspüren. Während ihrer Suche findet sie jedoch die Leiche einer rumänischen Saisonarbeiterin. Sara hat einen schlimmen Verdacht. War Silvana etwa das erste Opfer der Wölfin? Eigentlich unmöglich, denn seit hunderten Jahren wurde kein Mensch von einem Wolf in Deutschland getötet. Kommissar Laue wird mit dem Fall beauftragt, doch er kennt sich in der Gegend nicht aus. Sara bietet ihre Hilfe an. Schnell wird klar, dass nicht die Wölfin Silvanas Mörderin ist. Stattdessen stößt das ungleiche Team auf mysteriöse Machenschaften der örtlichen Fleischfabrik.

Kommissar Laue (Jacob Matschenz) braucht Hilfe bei der Aufklärung eines Falles. Da Sara (Maria Simon) die Leiche der Frau gefunden hat und sich in der Gegend gut auskennt, steht sie ihm zur Seite.

© Foto: ARD Degeto/Conny Klein

Die Besetzung von „Wolfsjagd“ im Überblick

Sara Jahnke wird von Maria Simon verkörpert, die die meisten Menschen als ehemalige „Polizeiruf“-Kommissarin kennen. Wer die weiteren Darsteller sind, erfahrt ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Sara Jahnke – Maria Simon

Falk Laue – Jacob Matschenz

Robert Jahnke – Jörg Schüttauf

Kai Brandner – Till Wonka

Danny – Lucas Lentes

Julia Jahnke – Anna-Lena Schwing

Andi Fetschner – Philipp Wirz

Silvana Blager – Romina Küper

Rico Steinmetz – Felix Mayr

Wlady oder Kris – Eugen Knecht

Nadya Yarmolenko – Senita Huskic

Jürgen Steinmetz – Matthias Freihof

Miriam Naue – Daniela Schulz

Amira Tarzi – Artemis Chalkidou

Conny Steinmetz – Inga Dietrich

Dr. Ludwig – Eray von Egilmez

Damian Blaga – Vlad Chiriac

Wlady – Tom Jester

Polizist – Ron Schuster

Mascha – Charlene Kreemke

Mia Bärkel – Shanti Lunau

Wo und wann wurde „Wolfsjagd“ gedreht?

„Wolfsjagd“ wurde vom 8. Juni bis zum 7. Juli 2022 in Berlin und Brandenburg gedreht. Die vierwöchigen Dreharbeiten fanden genauer gesagt hauptsächlich in Börnicke, Lobetal und Ladeburg statt. Das sind Ortsteile der Stadt Bernau, die wenige Kilometer nordöstlich der Berliner Stadtgrenze liegt.