Am Samstagmittag, den 14.08.2021, ist der VfL Bochum zu Gast beim VfL Wolfsburg. Die Fans des VfL Bochum dürfen sich wieder auf ein Spiel in der ersten Fußball-Bundesliga freuen, der letzte Auftritt in der ersten Liga liegt bereits elf Jahre zurück. Der Pflichtspiel-Start verlief aus der Sicht der Bochumer eher holprig, im DFB-Pokal kam der VfL Bochum erst nach Verlängerung beim Wuppertaler SV weiter. Auch auf der Gegenseite bei den Wölfen aus Wolfsburg verlief das erste Spiel für Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel nicht sehr positiv. Seine Mannschaft gewann zwar gegen Preußen Münster, dabei wechselte van Bommel aber einmal zu oft aus, jetzt droht der Mannschaft aus Wolfsburg nachträglich das Aus im DFB-Pokal.

Wo wird die mit Spannung ewartete Partie zwischen Wolfsburg und Bochum live übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream erfahrt ihr hier.

Wolfsburg gegen Bochum: Anstoß, Zuschauer, Spielort

Nachdem die beiden Mannschaften ihr Pokal-Wochenende bestritten haben erwartet sie nun der Liga-Alltag.

Alle Infos im Überblick:

Teams: VfL Wolfsburg, VfL Bochum

VfL Wolfsburg, VfL Bochum Wettbewerb: 1. Fußball-Bundesliga 2021/2022, 1. Spieltag

1. Fußball-Bundesliga 2021/2022, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit: 14.08.2021, 15:30 Uhr

14.08.2021, 15:30 Uhr Spielort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Volkswagen Arena, Wolfsburg Zuschauer: 12.755

Wolfsburg gegen Bochum live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Wolfsburg und Bochum wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Wolfsburg gegen Bochum am 14.08.2021 um 15:30 Uhr: