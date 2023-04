Die Wintersport-Saison 2022/23 ist in vollem Gange. Ob Biathlon, Ski Alpin, Snowboard, Skispringen oder nordische Kombination – im Wochenrhythmus finden spannende Wettkämpfe auf dem weißen Untergrund statt. Trotz vieler Weltcup-Absagen aufgrund der milden Temperaturen und dem damit verbundenen Schneemangel können sich Wintersportfans auf spannende Wettkämpfe freuen.

Wo wird Wintersport heute live im Stream übertragen?

übertragen? Wer zeigt die Wettkämpfe im Free-TV?

Die Informationen zur Übertragung der heutigen Wintersport-Weltcups am 2.4.2023 bekommt ihr hier.

Wintersport heute: Übertragung live im TV und Stream am 2.4.2023

Welche Wintersport-Wettkämpfe finden am heutigen Sonntag statt? Alle Sendetermine im Überblick:

Eurosport: Wintersport live im Free-TV

ARD: Wintersport live im Free-TV

9:55 - 12:00 Uhr: Skisprung-Weltcup, Skifliegen der Herren, aus Planica (Slowenien)

Wintersport: Welche Disziplinen gibt es bei den Weltcups?

Die Wintersport-Saison 2022/23 beinhaltet eine Vielzahl an Weltcups, dazu gehören u.a. Biathlon, Ski Alpin, Nordische Kombination und Skispringen.

Die wichtigsten Disziplinen im Wintersport im Überblick:

Biathlon

Biathlon ist eine Kombination aus Langlaufen und Schießen. Die Athleten müssen sowohl ihre Ausdauer als auch ihre Treffgenauigkeit unter Beweis stellen, indem sie auf Zielscheiben schießen, während sie auf Skiern unterwegs sind.

Ski Alpin

Beim Ski Alpin müssen die Athleten schnell einen Hang hinunterfahren und dabei versuchen, die beste Zeit zu erzielen. Diese Disziplin beinhaltet Rennen wie Abfahrt, Super-G und Riesenslalom.

Skispringen

Eine weitere beliebte Wintersport-Disziplin ist das Skispringen. Hierbei versuchen Athleten, so weit wie möglich vom Schanzentisch zu springen. Dieser Sport erfordert sowohl Kraft als auch Technik.

Nordische Kombination

Die Nordische Kombination ist ein Mix aus Skispringen und Langlaufen. Die Athleten springen vom Schanzentisch und laufen anschließend auf Skiern den Hang hinunter.

Wintersport live: Das erwartet die Fernsehzuschauer in der ARD und im ZDF

Die Wintersport-Saison 2022/23 bietet Zuschauern und Wintersportfans bis zum 25. März 2023 eine Fülle an Höhepunkten. Zuschauer können sich auf eine Vielzahl an Weltcup-Veranstaltungen im Biathlon, alpinen und nordischen Skisport sowie im Bob- und Rodelsport, Eisschnelllauf und Ski Cross freuen.

Highlights der Saison sind die alljährliche Vierschanzentournee der Skispringer und zahlreiche Weltmeisterschaften, darunter zwei, die in Deutschland stattfinden werden. Im thüringischen Oberhof werden die Welttitelträger im Rodeln und Biathlon ermittelt, und es finden auch alpine Weltmeisterschaften in Courchevel und Méribel sowie nordische Weltmeisterschaften in Planica statt. Samstags wird bis zu 12 Stunden am Stück von verschiedenen Wettkampforten berichtet. Sowohl von der ARD als auch vom ZDF wird es zur Wintersport-Saison 2022/2023 Zusammenfassungen, Wettkämpfe in voller Länge, Höhepunkte, Hintergründe und Interviews im Video geben.