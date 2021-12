Die Wintersport-Saison 2021/22 ist in vollem Gange. Auch am heutigen Donnerstag, 02.12.2021, finden wieder spannende Wettkämpfe bei den Weltcups in Östersund und Beaver Creek statt.

Der Wintersport-Tag startet um 13:35 Uhr mit dem 7,5 km Sprint der Frauen beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund. Um 16:20 Uhr sind dann die Männer im 10 km Sprint an der Reihe. Am Abend können sich Wintersport-Fans dann auf den Super-G der Männer beim Alpinen Skiweltcup in Beaver Creek freuen.

Wo wird Wintersport heute live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos dazu bekommt ihr hier.

Wintersport heute live: Wer zeigt den Biathlon-Weltcup in Östersund im TV und Stream?

ab 13:35 Uhr zum einen in der ARD im TV und auf Eurosport 1. Der Beide Sprintrennen beim Biathlon-Weltcup in Östersund werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Wintersport-Fans können den Wettkampfzum einen in derim TV und auf daserste.de im Livestream verfolgen. Alternativ gibt es noch eine Übertragung auf dem Sender. Der Livestream von Eurosport ist allerdings kostenpflichtig.

Alle weiteren Infos zur Übertragung und Zeitplan des Biathlon-Weltcups in Östersund bekommt ihr in diesem Artikel:

Wintersport Übertragung: Ski-Alpin in Beaver Creek heute live im Free-TV und Stream

ab 19:35 Uhr im Free-TV auf Eurosport 1 übertragen. Die ARD bietet auch eine Live-Übertragung des Rennens an, allerdings nicht im TV sondern nur im Live-Stream auf Der Super-G der Herren im Ski-Alpin wird heute live und in voller Längeimaufübertragen. Diebietet auch eine Live-Übertragung des Rennens an, allerdings nicht im TV sondern nur im Live-Stream auf sportschau.de