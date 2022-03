Wincent Weiss ist ein deutscher Sänger und Songwriter, der durch seine Teilnahme an der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ erste Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erlangte. Seitdem hat er zahlreiche Alben und Lieder veröffentlicht, wie zum Beispiel „Feuerwerk“ und „Morgen“, für welche er auch die ein oder andere Auszeichnung erhalten hat. Anfang März 2022 sitzt er nun zum zweiten Mal in der Jury der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“.

Doch wie tickt der Sänger eigentlich privat ?

? Hat er eine Freundin ?

? Und wie heißen seine bekanntesten Lieder?

Wir haben Wincent Weiss genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Instagram-Account bis hin zu seinen Konzerten findet ihr hier.

Wincent Weiss Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu dem Sänger im Überblick:

Bürgerlicher Name: Wincent Weiß

Wincent Weiß Künstlername: Wincent Weiss

Wincent Weiss Beruf: Sänger, Songwriter

Sänger, Songwriter Geburtstag: 21. Januar 1993

21. Januar 1993 Alter: 29 Jahre

29 Jahre Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Größe: 1,88 m

1,88 m Geburtsort: Bad Oldesloe

Bad Oldesloe Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: keine

keine Instagram: wincentweiss

Wincent Weiss sitzt in der Jury von „The Voice Kids“ 2022

Sat.1-Show „The Voice Kids“ bereits zum zweiten Mal als Coach auf einem roten Drehstuhl Platz und battelt dann erneut um die jungen Talente. Sein Coach-Debüt feierte er 2021 in der 9. Staffel von „The Voice Kids“. In der 10. Staffel möchte er die Gesangstalente nun wieder unterstützen und ihnen seine Musikerfahrung weitergeben. Dabei tritt er auch gegen die anderen Wincent Weiss nimmt in der Jubiläumsstaffel der-Showbereits zum zweiten Mal alsauf einem roten Drehstuhl Platz und battelt dann erneut um die jungen Talente. Sein Coach-Debüt feierte er 2021 in der 9. Staffel von „The Voice Kids“. In dermöchte er die Gesangstalente nun wieder unterstützen und ihnen seine Musikerfahrung weitergeben. Dabei tritt er auch gegen die anderen Jurymitglieder an, denn jeder von ihnen möchte den Pokal mit nach Hause nehmen.

Hat Wincent Weiss eine Freundin?

Nachdem Wincent Weiss sich 2017 von seiner damaligen Freundin Yvonne Goldschmidt trennte, ging der Sänger in den letzten Jahren als Single durchs Leben. In einem Interview mit der „Cosmopolitan“ erzählte er jedoch, dass er bereit für eine neue Beziehung sei. „Am Wichtigsten ist natürlich, dass sie super viel Verständnis mitbringt. Die wenige Zeit, die ich habe, ist eigentlich so der größte Knackpunkt. Ansonsten habe ich tatsächlich keine genaue Vorstellung – es muss einfach funken. Und wenn das dann passiert ist, nimmt man sich auch die Zeit für die Person. Das macht man dann gerne, egal wie busy man ist“, so Wincent Weiss über seine Traumfrau. Auf der Suche nach dieser soll der Sänger sogar bei der Dating-App „Tinder“ angemeldet gewesen sein. Das Profil wurde jedoch wieder recht schnell gelöscht, da viele ein Fake-Profil dahinter vermuteten.

Wincent Weiss: Familie

Wincent Weiss lernte seinen Vater nie kennen, seine Mutter erzog ihn und seine jüngere Schwester alleine, dies erzählte der Sänger in einem Interview mit „Gala“. Diese Geschichte verarbeitete er in seinem Song „1993“. Seine Mutter ist für ihn wiederum eine wichtige Anlaufstelle, denn als er 2020 eine depressive Phase durchstehen musste, war sie es, die ihren Sohn darauf aufmerksam machte. Und auch zu seiner jüngeren Schwester hat der Sänger eine tiefe Verbindung. Im Interview erzählte er, dass er es immer sehr genossen habe, eine Schwester zu haben. Für seine Schwester schrieb er am Anfang seiner Karriere außerdem den Song „Nur ein Herzschlag entfernt“.

Wincent Weiss: Karrierestart bei „DSDS“

2013 nahm Wincent Weiss an der zehnten Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Darin kam er unter die letzten 29 Kandidaten, schied dann jedoch aus. Nach seiner Zeit bei „DSDS“ wurde er mit einer Coverversion des Liedes „Unter meiner Haut“ von Elif Demirezer bekannt, nachdem er am Klavier eine Akustikversion aufgenommen und sie bei YouTube hochgeladen hatte. Etwa zwei Jahre später spielten die DJs Gestört aber GeiL und Koby Funk einen Remix seiner Coverversion auf einem Festival. Im Juli 2015 belegte dieser Remix Platz sechs in den deutschen Singlecharts. Die Single konnte sich über ein Jahr in den deutschen Charts halten und wurde mit drei goldenen Schallplatten ausgezeichnet.

Wincent Weiss Lieder: „Feuerwerk“ und „Morgen“

Wincent Weiss veröffentlichte sein Debütalbum „Irgendwas gegen die Stille“ am 14. April 2017. Die beiden Singles aus diesem Album, „Musik sein“ und „Feuerwerk“, konnten sich beide in den deutschen Charts platzieren. Zu allen Singles erschien jeweils auch ein Musikvideo. Das Album „Irgendwas gegen die Stille“ erhielt drei goldene Schallplatten.

Nachdem Wincent Weiss mit seinem dritten Album „Vielleicht Irgendwann“ 2021 sein erstes Nummer-Eins-Album ablieferte, veröffentlichte er am 20. Januar 2022 seine neue Single „Morgen“. Diese stellt eine selbstmotivierende Power-Hymne dar, welche darauf aufmerksam machen soll, die Dinge, die man sich vorgenommen hat, einfach mutig anzupacken. Am 14. Februar 2022 veröffentlichte Wincent Weiss schließlich seine neueste Single „Irgendwie auch nicht“, welche Teil seiner geplanten Deluxe-Edition von „Vielleicht Irgendwann“ sein wird.

Youtube Wincent Weiss – „Morgen“

Wincent Weiss: Shop

Seit seinem Durchbruch als Musiker betreibt Wincent Weiss einen Online-Shop. Dort finden Fans neben Merch auch handsignierte CDs und spezielle Bundles. Hier gelangt ihr zu seinem Online-Shop.

Wincent Weiss: Konzerte

Wincent Weiss’ Deutschlandtour zu seinem Album „Vielleicht Irgendwann“ war eigentlich für 2022 geplant, musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Der Sänger reist nun im Mai und Juni 2023 mit seiner „Vielleicht Irgendwann Tour“ durch die größten Arenen Deutschlands. Die für Sommer 2022 geplanten Open-Air-Konzerte bleiben jedoch bestehen.

Hier seht ihr eine Übersicht der Termine der Open-Air-Konzerte 2022: